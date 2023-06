Años después de la guerra de Afganistán, Australia lidia con su participación

Un juez australiano desestimó demandas por difamación contra periódicos presentadas por un veterano de la guerra de Afganistán que ha estado en el centro de los debates sobre la conducta de los soldados del país en el conflicto y el trato a sus veteranos.

Ben Roberts-Smith, quien ganó el más alto honor militar de Australia por luchar en apoyo de las tropas estadounidenses en Afganistán, demandó a los periódicos, incluidos los editores de Sydney Morning Herald y Age en Melbourne, luego de que artículos en 2018 informaran que mató a afganos desarmados y presionó otros a cometer abusos contra los derechos humanos.

Según los documentos judiciales presentados por Roberts-Smith, las acusaciones en los artículos incluían que asesinó a un civil afgano desarmado pateándolo desde un acantilado y haciendo que los soldados bajo su mando le dispararan; ametralló a un hombre con una pierna ortopédica, que se llevó a Australia y luego alentó a los soldados a usarla como un novedoso recipiente para beber; y presionó a un soldado recién desplegado para que matara a un anciano desarmado.

Los periodistas Nick McKenzie y Chris Masters dan una declaración frente a la Corte Federal, en Sydney, Australia, el 1 de junio de 2023. Foto: Reuters

Roberts-Smith, que era miembro de las fuerzas especiales, afirmó que los artículos eran falsos y difamatorios. Los periódicos se mantuvieron firmes en sus informes.

En un resumen de la decisión del jueves, el juez encontró que los periódicos “establecieron la verdad sustancial” de muchas de las 14 acusaciones contra Roberts-Smith, una barrera legal que los periódicos necesitaban aclarar para que se desestimara el caso.

Los abogados de Roberts-Smith no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“La serie de historias en el centro de este juicio tendrá un impacto duradero en las Fuerzas de Defensa de Australia y en cómo se comportan nuestros soldados durante el conflicto”, dijo Nine Entertainment, el editor de los periódicos de Sydney y Melbourne que fueron acusados en el caso, y agregó que el fallo del juez es un paso crítico hacia la justicia para las familias de las víctimas.

Australia, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico mientras Washington trabaja para contrarrestar a China, ha estado lidiando con el legado de su participación en Afganistán.

El escrutinio público se intensificó en 2020, cuando una investigación del gobierno encontró información creíble de que las fuerzas especiales australianas mataron ilegalmente a 39 prisioneros, granjeros y otros civiles. En respuesta al informe, que recomendaba que se revocaran ciertos honores para algunos soldados que sirvieron en Afganistán, el gobierno estableció una agencia especial para ayudar a investigar posibles delitos.

Según un documento judicial de 2020 en el caso de difamación, la policía informó a Roberts-Smith que se lo consideraba sospechoso en una investigación sobre algunos de los mismos presuntos crímenes de guerra informados por los periódicos. El documento decía que no se habían presentado cargos en su contra.

A principios de este año, las autoridades australianas acusaron a un exsoldado que fue desplegado en Afganistán de un crimen de guerra, el primer enjuiciamiento de este tipo en Australia. El soldado fue identificado públicamente; no se pudo contactar a un abogado del soldado para hacer comentarios en ese momento.

Un trabajador municipal ofrece dulces a las fuerzas especiales talibanes durante una ceremonia por el inicio de la construcción de una nueva planta de reciclaje en las afueras de Kabul, Afganistán, el 30 de mayo de 2023. Foto: AP

El debate sobre la conducta militar de Australia se produce cuando Washington profundiza su alianza de seguridad con Australia, con las fuerzas estadounidenses rotando a través de bases en el norte de Australia y entrenándose frecuentemente con tropas australianas. Estados Unidos también está ayudando a Australia a desarrollar submarinos de propulsión nuclear en el marco de la asociación tripartita Aukus con Reino Unido.

En testimonio parlamentario esta semana, el general Angus Campbell, jefe de las Fuerzas Armadas de Australia, dijo que recibió una carta de un agregado de defensa de EE.UU. que planteó la posibilidad de que las acusaciones de crímenes de guerra en el informe del gobierno de 2020 puedan afectar la capacidad de EE.UU. de trabajar con las fuerzas especiales australianas. Las normas de EE.UU., denominadas Ley Leahy, prohíben que el gobierno de EE.UU. ayude a las fuerzas extranjeras cuando haya información fidedigna de graves violaciones de los derechos humanos. Campbell dijo que la ley nunca se aplicó a Australia y que las fuerzas especiales australianas actualmente no tienen prohibido operar con el Ejército de EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en Canberra no hizo comentarios de inmediato.

Soldados talibanes frente a un cartel en el aeropuerto internacional de Kabul, Afganistán, el 9 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

Los grupos de veteranos dicen que cualquier miembro del servicio condenado por violar las leyes de derechos humanos debe rendir cuentas, pero argumentan que los soldados han sido tratados injustamente en los informes de los medios porque se los caracteriza como culpables. El debate público está perjudicando la salud mental de los veteranos en un momento en que una investigación gubernamental separada investiga los suicidios de veteranos, al tiempo que erosiona la confianza pública en las Fuerzas Armadas, que luchan por reclutar, dicen los defensores de los veteranos.

Martin Hamilton-Smith, presidente nacional de la Asociación Australiana de Servicios Aéreos Especiales, dijo que Australia dependía en gran medida de los soldados de las fuerzas especiales para minimizar las bajas en Afganistán, colocando una gran carga sobre unas pocas tropas y eventualmente agotándolas. Además de los desafíos para los soldados, el conflicto involucró a los combatientes mezclándose con los civiles, dijo.

“Esta fue una guerra muy turbia, no fue una película de Netflix como ‘All Quiet on the Western Front’ donde el enemigo estaba perfectamente alineado en sus trincheras”, dijo, y agregó que la decisión de Roberts-Smith se trata de difamación y no si alguien es culpable de un crimen.

Fiona Nelson, directora de defensa legal del Centro Australiano para la Justicia Internacional, dijo que el juicio por difamación incluyó de manera importante el testimonio a través de un enlace de video de afganos, preparando el escenario para una participación significativa de testigos y acusadores en futuros casos de crímenes de guerra. Ella dijo que muchos casos potenciales de crímenes de guerra relacionados con soldados australianos involucran la supuesta ejecución de personas que eran esencialmente prisioneros.

“Esa no es una zona gris”, dijo. “Todo soldado sabe que los prisioneros y las personas bajo su control tienen derecho a la protección legal y deben ser tratados con humanidad”.

Algunas encuestas sugieren que los australianos quieren más supervisión de la acción militar. Essential Research, una firma de encuestas, encontró que el 90% de los australianos quieren requerir la aprobación parlamentaria de cualquier decisión del primer ministro para ir a la guerra, lo que actualmente no se requiere.

Nazir Daawar, un abogado en Sydney que es originario de Afganistán, dijo que está orgulloso de que el Ejército australiano esté tratando de responsabilizar a los perpetradores de posibles crímenes de guerra. Pero dijo que le gustaría ver recursos adicionales para investigar las acusaciones y para educar a los soldados sobre sus obligaciones.

“El proceso es muy lento”, dijo. “Pueden hacer más”.