Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

Este jueves se dio a conocer que tres memorandos que describen cuatro entrevistas realizadas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 2019 contienen afirmaciones explícitas, pero sin fundamento, de que Donald Trump abusó sexualmente de una mujer cuando ella era menor de edad, a principios de los años 80, con la ayuda de Jeffrey Epstein.

Esto de acuerdo a una revisión realizada por The Guardian a los documentos que son parte de los registros que no divulgó el Departamento de Justicia de EE.UU., cuando publicó millones de páginas de archivos relacionados con el desaparecido delincuente sexual a partir de diciembre.

Como consignó el periódico británico, la existencia de dichos documentos faltantes fue reportada primero por el periodista independiente Roger Sollenberger y posteriormente reafirmada por NPR, último medio que además confirmó que se eliminaron de la base de datos algunos de ellos donde las acusaciones contra Epstein también mencionan a Trump.

The Guardian logró acceder a los informes faltantes del formulario 302 del FBI, que, como detalla, contienen 25 páginas de notas de los agentes de las cuatro entrevistas realizadas entre el verano y el otoño de 2019.

Estas notas describen cómo la mujer, de la que el medio decidió no publicar su nombre, se presentó para decirles a los agentes que reconoció al desaparecido magnate por una foto que le envió un amigo de la infancia. Solo la primera sesión, en la que no mencionó a Trump, fue publicada.

Sin embargo, sus acusaciones, que en ocasiones parecen descabelladas y se contradicen con lo que se sabe sobre la vida de Epstein a inicios de los 80, no fueron verificadas y el FBI nunca presentó cargos relacionados con ellas.

Como hizo notar The Guardian, los millones de documentos de investigación publicados por el Departamento de Justicia contienen acusaciones explosivas que provocaron renuncias y arrestos, pero también afirmaciones engañosas que posteriormente se demostraron falsas.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein y declaró la semana pasada: “No hice nada”.

Por su parte, el Departamento de Justicia afirmó a NPR que “no se ha eliminado nada” y que cualquier material retenido era duplicado o confidencial. Además un funcionario de Washington confirmó la autenticidad de los tres informes faltantes obtenidos por The Guardian.

“Estas acusaciones poco creíbles contra el presidente Trump, hechas en 2019, figuraban en los archivos del SDNY y fueron catalogadas por los revisores como archivos duplicados, cuya divulgación no está legalmente obligada por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, tal como fue redactada por el Congreso” , le afirmó al diario el empleado de la Casa Blanca.

La declaración de la acusadora

De acuerdo a los documentos a los que accedió The Guardian, la mujer declaró al FBI que Epstein había abusado sexualmente de ella desde los 13 años, aproximadamente en 1983, cuando vivía en Hilton Head Island, Carolina del Sur.

Además, declaró que, entre los 13 y los 15 años, Epstein la llevó a un edificio en Nueva York o Nueva Jersey, y que viajaron en avión o en automóvil.

Sobre estas afirmaciones, el periódico habló con Mark Epstein, hermano de Epstein, quien declaró que no sabía que su hermano pasara los veranos en Hilton Head por esa época, principios de los años 80. “Lo habría sabido”, dijo en una llamada telefónica.

De la misma forma, el medio aclara que no hay pruebas de que el actual mandatario estadounidense y el fallecido financista se conocieran en 1983. Lo que se reafirma con una entrevista a Trump en la revista New York en 2002, donde afirmó que había conocido a Epstein 15 años antes.

La declaración de la mujer dice que una vez en el edificio de Nueva Jersey o Nueva York, le presentaron a Trump y a un grupo de sus allegados. Según las notas internas del FBI, afirmó que cuando estaban solos, el ahora lider republicano “mencionó algo como: ‘Déjame enseñarte cómo deben ser las niñas’”, antes de intentar agredirla sexualmente .

Luego le afirmó a los agentes que en ese momento lo mordió y que Trump la golpeó y la hizo salir de la habitación. También aseguró que Epstein y Trump discutieron sobre chantajear a personas frente a ella y que escuchó a Trump hablar sobre “lavar dinero a través de casinos”.

Las cuatro entrevistas, realizadas los días 24 de julio, 7 de agosto, 22 de agosto y 16 de octubre de 2019 en el despacho de su abogado, Barry Brandenburg, en el estado de Washington, también incluyen anécdotas que van más allá de sus interacciones con el jefe de Estado norteamericano.

De acuerdo a su declaración, Epstein le dio bebidas alcohólicas durante su adolescencia, que ella sospechaba podían haber sido adulteradas. Además le ofreció cocaína y marihuana y la obligó a practicarle sexo oral.

La mujer también le dijo a los agentes que el delincuente sexual chantajeó a su madre con fotografías explícitas de ella, empujando a que su progenitora malversara fondos de su inmobiliaria para pagarle.

Fue aquí donde declaró que su madre “intentó recuperar las fotos y los secretos” a lo largo de los años, para luego asegurar que entonces fue enviada a prisión en Carolina del Sur por malversación de fondos, y que Epstein y otros dos hombres la ayudaron a “arreglar” sus libros de bienes raíces para que pudiera malversar fondos y pagarle el chantaje.

El relato de la condena de prisión o el proceso penal, ni si estos tuvieron lugar, no pudieron ser corroborados por The Guardian.