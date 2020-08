Argentina extiende cuarentena tras un salto de casos de coronavirus en agosto

Por sobre la barrera de los 10 mil casos diarios, Argentina intenta enfrentar la pandemia de Covid-19, que parece registrar sus peores días en el país. El país ya se encuentra en el puesto 11 de las naciones con mayor cantidad de contagios, con 380.292, por debajo de Chile. Pero tras cinco meses desde que el virus llegó al país, el 3 de marzo, llama la atención que recién en agosto se estén incrementando aceleradamente los contagios. Los expertos responden que se trata de la larga cuarentena.

Ya son más de 160 días en cuarentena, aunque todo se ha tenido que ir flexibilizando por la cantidad de tiempo. De hecho, el Presidente por primera vez prefirió la tarde de este viernes no hacer un anuncio televisado informando sobre los cambios por venir y la prolongación del confinamiento. Esta vez se hizo a través de un comunicado. “Lo hicimos para no aburrir y mostrar algo distinto”, señalaron desde el entorno del mandatario a La Nación.

El miércoles los casos en las últimas 24 horas llegaron a los 10.550 y el jueves a 10.104. Las muertes también llegaron a un peak el lunes, con 380 decesos relacionados con el virus. Hasta la fecha, la tasa de ocupación de camas UCI es del 59,2%.

“Lo que está sucediendo es que al haber puesto una cuarentena tan estricta en el inicio de la pandemia, esto llevó a que no se produjeran los peaks de casos en un solo momento, sino que se fueran distribuyendo. Entonces, a partir de eso se frenó lo que es la ocurrencia en el número de los casos”, explica a La Tercera el director del Instituto de investigaciones Epidemiológicas de Argentina, Roberto Chuit.

Stella Maimone, directora del grupo asesor Control de Infecciones y Epidemiología del país, explica que la cuarentena sí sirvió en un principio para poder preparar el sistema, pero dijo a La Tercera que “a partir de junio los casos empiezan a aumentar porque hay otras necesidades. Llegó un momento en que, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, los comercios empezaron a abrir en forma clandestina para poder sostener a sus propios empleados y para que se empiece a mover un poco más la economía. Por esa razón es que en este momento tenemos una curva muy ascendente”.

La provincia de Buenos Aires

El acelerado aumento de contagios se ha registrado estos días principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde residen cerca de 16,6 millones de argentinos. El 62% de los contagios en el país se producen en esta provincia, donde más de la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza. La secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Vizzotti, ha señalado que la internación en camas de terapia intensiva continúa con “cierta estabilidad” en el país, aunque “en la provincia de Buenos Aires se ha visto un aumento de las consultas y de los ingresos en estos últimos días”.

Hubo un bajo cumplimiento de lo que fueron los procesos generales de la cuarentena. Hubo varios informes que hablaban de la movilidad de la gente y el bajo acatamiento, lo cual es que desde ya hace varias semanas, provincia de Buenos Aires, primer cordón que se conoce y segundo cordón viene produciendo prácticamente entre el 60% y el 80% de los casos que se producen en el país. Roberto Chuit, director del Instituto de investigaciones Epidemiológicas de Argentina.

El jueves la provincia registró más de 6 mil casos diarios. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, indicó este viernes que pese a que la provincia está en una situación complicada, “comparativamente, está bien porque el sistema de salud se preparó mucho”. Además, asegura que las aperturas y marchas que han sucedido en las últimas semanas contra de reforma judicial, han incidido en estas alzas.

Pero si bien se ve cierto amesetamiento en la capital, es en otras provincias del interior donde el virus está tomando fuerza. “Nosotros teníamos provincias que no tenían Covid-19, que no había circulación comunitaria y en este momento ya distintas provincias empiezan a tener transmisión comunitaria y que está relacionado con las aperturas y el no cuidado”, indica Maimone quien explica que la reapertura, en la capital por ejemplo, no genera un aumento de casos “en el sentido de porque se abren más negocios o circula más gente, el problema fundamental yo creo que está dado en los medios de transporte y en la conducta de las personas. Pero no se puede vivir en cuarentena”, dice.