Asamblea Nacional venezolana denuncia que nuevas medidas de EE.UU. contra Maduro alentarían la violencia

La Asamblea Nacional de Venezuela dio su apoyo este sábado al presidente Nicolás Maduro, y denunció la injerencia de Estados Unidos en el país, asegurando que la recompensa de 50 millones de dólares que ofrecieron las autoridades norteamericanas por el líder venezolano busca alentar la violencia en su territorio.

“Este parlamento, legítimamente electo y plural, respalda al presidente constitucional y le expresa nuestra convicción absoluta de acompañarlo en la defensa de nuestra patria sagrada. En 25 años de revolución hemos resistido y avanzado por encima de las constantes agresiones imperialistas”, declaró el presidente de la Asamblea, el diputado Jorge Rodríguez, en una comparecencia ante los medios en la que leyó el comunicado elaborado por el organismo.

De esta manera, los diputados venezolanos sostuvieron que esta nueva “agresión” repite “viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles para desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana”.

Ante ello, pidieron la unidad de todos los ciudadanos del país y aseguraron que Estados Unidos pretende alentar a los grupos “extremistas” en el territorio venezolano para que retomen la violencia, que “será derrotada y seguirá siendo derrotada en toda la línea por nuestro gobierno y nuestro pueblo Venezuela”.

“Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de EE.UU., a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra nuestro pueblo rebelde y valiente”, subraya la declaración.

El apoyo irrestricto al Presidente Maduro

En palabras de Rodríguez, el presidente Maduro es el “garante de la paz” y “protector de la sólida democracia”, asegurando que “hoy Venezuela es el país más seguro y con mayor crecimiento económico” de América Latina.

“Quizás lo que no perdonan estos heraldos del trasnochado imperio ha sido nuestra indeclinable defensa de la soberanía, la independencia y la paz para todas y todos”, indicó.

Asimismo, defendió los “libérrimos comicios” que el país celebró en los últimos años, todos en el foco de la comunidad internacional por su falta de transparencia.

“Les decimos claro que Venezuela no se rinde. Con la unidad cívico-militar-policial defenderemos nuestra independencia y el camino hacia el país próspero, justo y equitativo, que legaremos a las próximas generaciones. Exigimos respeto al pueblo de Bolívar, a nuestra Constitución y a la voluntad de millones de venezolanas y venezolanos ¡Nosotros venceremos!”, concluyó la lectura.