Aseguran que Hamas exigirá revisiones clave del plan de Trump para Gaza antes de aceptarlo

Rehenes retenidos en Gaza son liberados por militantes de Hamas en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Hamas exigirá revisiones clave a la propuesta de alto el fuego del Presidente estadounidense, Donald Trump, en Gaza, pero es probable que acepte el plan en los próximos días como base para reanudar las negociaciones, según analistas y fuentes cercanas al grupo citadas por el diario británico The Guardian.

Trump impuso un plazo de “tres o cuatro días” a partir del martes para que Hamas dé su respuesta a su plan de 20 puntos, cuyo objetivo es poner fin a la guerra de dos años en Gaza y permitir una administración internacional aparentemente indefinida del territorio devastado. “Lo pagará con el infierno”, advirtió el mandatario republicano en caso de que el grupo radical palestino no acepte su plan.

Mkhaimar Abusada, politólogo de Gaza con sede en El Cairo, afirmó que Hamas ahora tenía que “elegir entre lo malo y lo peor”.

“Si dicen ‘no’, como Trump ha dejado claro, eso no será bueno y permitirá que Israel haga lo que sea necesario para terminar esto. Dirán ‘sí, pero necesitamos esto y aquello’”, declaró Abusada.

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Hugh Lovatt, miembro sénior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que sería muy difícil para Hamas aceptar los términos incondicionalmente. “Es comprensible. El texto carece de detalles. Pero cualquier cosa que no sea una aceptación total y definitiva será utilizada en contra de Hamas por Israel, la administración Trump y posiblemente los europeos”, comentó.

Según The Guardian, los líderes de Hamas están divididos entre Estambul, Doha y Gaza, lo que complica las negociaciones sobre la respuesta del grupo. Turquía y Qatar presionan a Hamas para que haga concesiones.

Un punto de fricción es la exigencia del plan de que Hamas se desarme, según una fuente cercana a la organización. La entrega de todas las armas sería muy difícil de aceptar para Hamas, especialmente sin un proceso político ni avances sustanciales hacia una solución de dos Estados.

“Hay diferentes tendencias dentro del movimiento. La militancia en Doha tiende a ser más pragmática, especialmente en comparación con el liderazgo militar en Gaza. Es evidente la necesidad de contar con la adhesión de los militares y de las bases para lograr la victoria”, dijo Lovatt.