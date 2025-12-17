SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    El fundador de Wikileaks además acusó a María Corina Machado de incitar a Donald Trump a continuar con la escalada militar estadounidense y ofrecerle acceso a recursos petrolíferos de su país si es que Nicolás Maduro es derrotado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El fundador de Wikileaks, Julian Assange, presentó este miércoles en Suecia una denuncia contra la Fundación Nobel por haber hecho del premio de la paz un “instrumento de guerra” y acusó a la galardonada de este año, la opositora venezolana María Corina Machado, de incitar al gobierno de Estados Unidos a la escalada contra su propio país.

    Assange acusó a la institución de grave apropiación indebida de fondos por favorecer crímenes de guerra y de lesa humanidad y financiar el crimen de agresión, por lo que pidió a las autoridades suecas que se congelen las 11 millones de coronas (poco más de un millón de dólares) que incluye la entrega del galardón.

    Para el activista, varias acciones de Machado, como su apoyo “al mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra de Irak” en las costas del Caribe, la excluyen “categóricamente” de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para recibir el premio.

    Además acusó a la Fundación de ser consciente del apoyo de la opositora venezolana a los “crímenes internacionales de Estados Unidos”.

    “Sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a las ejecuciones extrajudiciales de civiles y de supervivientes de naufragios en el mar”, señaló Assange en referencia a los bombardeos que desde septiembre Washington viene realizando sobre las costas venezolanas del Caribe.

    “La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra”, apuntó, refiriéndose al hecho de que, a su juicio, Machado promueve la escalada de tensiones contra su propio país e incluso sugiera la entrega a Estados Unidos de las reservas de petróleo, en caso de que caiga el presidente Nicolás Maduro.

    Assange acompaña su denuncia con un cúmulo de declaraciones de Machado que se contraponen con el espíritu del Nobel de la Paz, que van desde el apoyo a la escalada militar de EE.UU. y la justificación de las víctimas de los bombardeos, a los elogios al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

