    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    La Media Luna Roja iraní, además informó que hasta el momento 153 ciudades se han visto afectadas.

    Por 
    Europa Press

    El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a cerca de 800, según ha denunciado este martes la Media Luna Roja iraní, que ha afirmado que más de 150 ciudades han sido alcanzadas por esta campaña de bombardeos a gran escala.

    “El número de mártires de los ataques sionista-estadounidenses ha aumentado a 787 personas”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de resaltar que “153 ciudades se han visto afectadas hasta ahora, con un total de 504 lugares afectados”. “El número de ataques registrados hasta el momento es de 1.039”, ha agregado.

    Asimismo, ha resaltado que sus equipos siguen trabajando en operaciones de búsqueda y rescate, retirada de escombros, evacuación de heridos y entrega de servicios médicos, unas labores en las que están implicados más de 3.650 de sus trabajadores y cerca de 900 vehículos.

    “Las operaciones de socorro, apoyadas en la misión humanitaria e imparcial de la Media Luna Roja, continúan de forma ininterrumpida en las zonas afectadas, mientras que la amplia capacidad de socorro en el país permanece en plena alerta”, ha subrayado la organización.

