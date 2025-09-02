Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ha ascendido a más de 1.100 muertos, según ha confirmado este martes la Media Luna Roja de Afganistán, que ha cifrado en más de 3.250 el número de heridos.

El organismo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el “devastador” terremoto ha dejado al menos 1.124 fallecidos y 3.251 heridos, al tiempo que ha resaltado que más de 8.000 viviendas han sido destruidas, principalmente en Kunar, la provincia más afectada.

Así, ha manifestado que el seísmo “ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar”. “Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha”, ha agregado.

De esta forma, no se descarta que el balance de víctimas pueda aumentar en las próximas horas, si bien las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 tras hacerse con el control del país han recalcado que hacen todo lo posible para acelerar las labores de búsqueda y rescate y para dar ayuda a los damnificados.