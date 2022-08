Biden pedirá al Congreso de EEUU que apruebe vender a Taiwán armas por valor de US$ 1.100 millones

La Administración de Joe Biden planea presentar ante el Congreso una solicitud formal para vender a Taiwán un paquete armamentístico valorado en US$ 1.100 millones, en un momento en el que las tensiones con China van en aumento, después de las maniobras de Washington por afianzar los vínculos con Taipéi, a pesar de las protestas de Pekín, que considera la isla parte de su territorio.

En dicho plan, que todavía se encuentra en fase inicial, están incluidos unos 60 misiles antibuque --valorados en US$ 335 millones--, cien misiles aire-aire --con un precio alrededor de los US$ 85,6 millones-- y un sistema de radar de vigilancia que alcanza los US$ 665 millones, según fuentes a las que ha tenido acceso el diario estadounidense ‘Politico’.

La noticia llega en un momento en el que China ha intensificado sus ejercicios militares en la región en respuestas a las recientes visitas con carácter oficial que varios representantes de la política estadounidense han hecho a Taiwán en el último mes, siendo la más significativa de todas ellas la de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Si bien los trámites podrían demorarse un tiempo debido al actual receso del Congreso, es probable que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo para dar luz verde al plan, en un momento en el que Washington asegura que cada día que pasa crece la posibilidad de que China opte por tomar la isla con la fuerza.

Aunque Estados Unidos ha mantenido su adhesión a la ley de 1979 por la que reconoce una sola China y por tanto deja en manos del gigante asiático la soberanía de Taiwán, en los últimos años se ha agarrado a la ambigüedad para evitar pronunciarse sobre si defendería militarmente a la isla frente a una hipotética invasión de Pekín.