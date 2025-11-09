Bolivia y Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores

El presidente Rodrigo Paz y el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Imagen @DeputySecState en X.

Bolivia y Estados Unidos restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, según anunciaron este sábado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, marcando un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales tras más de una década de distanciamiento diplomático.

En una breve comparecencia conjunta ante los medios en La Paz, el mandatario boliviano afirmó que “vamos a establecer esas relaciones”, mientras el representante del gobierno de Donald Trump precisó que se reanudarán “a nivel de embajadores, como siempre debería de ser”.

“Ha sido muy insólito que no hayamos tenido embajadores en nuestras capitales, es un paso muy importante. Creo que podremos anunciarlo muy pronto”, declaró Landau en la conferencia de prensa.

Some days mark a dramatic turning point in a country’s history, and today was such a day for Bolivia. The people here voted overwhelmingly for change after 20 years of economic decline and political division, and today President @Rodrigo_PazP ushered in a new era. I was honored,… pic.twitter.com/kNlhtcdmoL — Christopher Landau (@DeputySecState) November 8, 2025

Además recordó que Paz ha expresado su interés en sostener una buena relación con EE.UU. y que “de forma recíproca” su país quiere “establecer una buena relación con este nuevo gobierno de Bolivia”.

Por su parte, el nuevo mandatario boliviano destacó que la presencia del subsecretario estadounidense “significa un paso más” en su intención “de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia”.

“Hay que fortalecer nuestras relaciones con una alianza estratégica para poner a Bolivia en el mundo, y eso significa retomar relaciones con los Estados Unidos, como hicimos con otras naciones”, afirmó.

Junto con recalcar que toda relación exterior, tanto con EE.UU. como con otros países, se establecerá “bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano”.

En 2008, el expresidente izquierdista Evo Morales ordenó la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusándolos de conspiración e injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Ante esto, Washington respondió expulsando al embajador boliviano en reciprocidad.