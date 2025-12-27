Bolsonaro se somete a nueva intervención quirúrgica en Brasilia para tratar su crisis de hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este sábado a una nueva intervención médica, esta vez para tratar la crisis de hipo que lo efectaba hace meses, apenas dos días después de haber sido operado de una hernia.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, fue quien confirmó a través de las redes sociales que el exmandatario se realizó dicha cirugía y compartió detalles de la misma.

“Mi amor acaba de entrar al quirófano para un bloqueo del nervio frénico (...) Ya han pasado nueve meses de lucha y angustia con hipo diario”, informó la exprimera dama de Brasil a través de su perfil en Instagram, donde además pidió que la intervención “tenga éxito y le traiga un alivio definitivo”.

Poco después, a través de la misma plataforma, dio a conocer que “el procedimiento ha concluido” y que su esposo permanecería en observación durante otros 30 minutos.

El mismo día de Navidad, Bolsonaro, tras recibir una autorización del Tribunal Supremo del país, ingresó a un hospital privado de Brasilia para ser operado de una hernia inguinal.

La intervención duró aproximadamente tres horas y media y los médicos indicaron que habían ajustado sus medicamentos para el hipo y el reflujo gastroesofágico.

Jair Bolsonaro voltou a ser submetido a um procedimento cirúrgico na tarde deste sábado (27), em Brasília, dois dias depois de passar por uma cirurgia de hérnia. Ele foi submetido ao bloqueio anestésico do nervo frênico, uma etapa já prevista do procedimento que tem por objetivo… pic.twitter.com/FRwwYjdxPp — GloboNews (@GloboNews) December 27, 2025

Durante la tarde de este sábado, en el mismo centro médico, fue sometido al llamado “bloqueo del nervio frénico”, donde se reduce temporalmente la actividad del nervio que controla el diafragma, lo que ayuda a detener el hipo persistente.

Esta intervención, en el caso del exmandatario, se dividió en dos etapas, con la primera realizada hoy en el lado derecho, para continuar el lunes con el lado izquierdo, de acuerdo al cardiólogo Brasil Ramos Caiado.

Por su parte, el radiólogo y cirujano, Mateus Saldanha, afirmó que el procedimiento de este sábado fue exitoso.

“Fue genial, todo salió bien. Logramos localizarlo, bloqueamos un lado, porque si se hace en ambos lados, puede causar desaturación. Primero se hace en un lado y luego en el otro, para ver cuál es la respuesta. El problema del hipo es multifactorial”, aseguró.

La cirugía duró aproximadamente una hora, según el equipo médico, el que además informó que la estancia hospitalaria del exjefe de Estado se mantiene entre 5 y 7 días.

“Tras la intervención del lunes, si todo está en orden, probablemente recibirá el alta hospitalaria en al menos otras 48 horas”, declararon.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial.

El expresidente se encuentra cumpliendo su pena de prisión de 27 años por golpe de Estado desde finales de noviembre.