Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño actualmente en prisión por intentar llevar a cabo un golpe de Estado, tendrá su propia película biográfica, que será protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

Titulada The Dark Horse, la película es dirigida por Cyrus Nowrasteh y escrita por Mário Frias, quien se desempeñó como secretario de Cultura bajo el mandato de Bolsonaro, indicó el diario The Guardian, que señaló que el rodaje comenzó hace tres meses en Brasil, donde Bolsonaro ejerció como presidente desde 2019 hasta 2023 y fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en septiembre de 2025 por liderar una conspiración criminal para detener la asunción de su rival de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Jim Caviezel, thank you for everything. I know your legacy will continue to be admired by good people and envied by those who seek destruction - yet the message you imprint with every step leaves its mark on the world. For me, one of the greatest gifts I’ve received was the… pic.twitter.com/zRhx9viuFo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 7, 2025

Los partidarios de Bolsonaro niegan las acusaciones en su contra y comparan su procesamiento con la “guerra legal” que supuestamente enfrentó Donald Trump antes de su reelección. En este contexto, la película The Dark Horse se describe como una versión “heroica” de la historia de Bolsonaro, lo que plantea interrogantes sobre cómo se abordarán los eventos relacionados con esta controversia en su administración. El complot que llevó a su condena implicó un plan para asesinar a Lula y su compañero de fórmula, que fracasó cuando los jefes militares se negaron a participar.

El tribunal dictaminó que Bolsonaro y seis cómplices intentaron “aniquilar” la democracia brasileña y convertir a la mayor democracia de América Latina en una dictadura.

A cultura é a frente de batalha que jamais podemos abandonar. Música, artes e cinema são a linguagem que alcança diretamente o coração do povo.

O Presidente merece sempre o melhor — e ter Jim Caviezel, o ator que deu vida a Cristo nas telas, ao nosso lado é um símbolo de força,… pic.twitter.com/Ujc0Vp3wJE — MarioFrias (@mfriasoficial) December 7, 2025

Las imágenes de Caviezel interpretando a Bolsonaro comenzaron a circular después de que Frias compartiera clips del proyecto en la plataforma X, generando atención y debate. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, confirmó la existencia de la película en sus redes, lo que sugiere que tiene el respaldo de personas del círculo cercano. Esto al publicar una foto suya con Caviezel caracterizado de su padre. “Sé que tu legado seguirá siendo admirado por la gente buena y envidiado por quienes buscan la destrucción; sin embargo, el mensaje que imprimes con cada paso deja huella en el mundo”, escribió sobre Caviezel, terminando la publicación con la frase “¡Dios, Jesús y la libertad!”.

El teaser también mostró a dos de los hijos de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro, acompañando las grabaciones, que en su mayoría tuvieron lugar en Sao Paulo. También participan en la película, además del actor brasileño Felipe Folgosi, quien interpreta a un policía federal.

SAIU O PRIMEIRO TEASER COM MUITAS CENAS DO FILME DO BOLSONARO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Esse é o primeiro clipe de The Dark Horse, filme onde Jim Caviezel (o Jesus de A Paixão de Cristo) interpreta nosso Presidente Jair Bolsonaro



Produção e roteiro de @mfriasoficial, com estreia em 2026 pic.twitter.com/oixDKdClrR — Paulo (@pauloap) December 8, 2025

Frias comenzó a publicar clips del proyecto que muestran a Caviezel caracterizado de Bolsonaro el lunes. La película también está protagonizada por Lynn Collins y Esai Morales, y su producción en México y Estados Unidos finalizará en 2026.

Basándose en filtraciones y un primer vistazo no oficial, la película parece centrarse en la campaña presidencial de Bolsonaro de 2018, haciendo hincapié en su pasado militar. En aquel entonces, el desacreditado y controvertido líder de extrema derecha provocó indignación internacional por afirmar que los pueblos indígenas de Brasil “se están convirtiendo cada vez más en seres humanos como nosotros” y que preferiría que su hijo muriera en un accidente de auto antes que ser gay, entre muchos otros comentarios racistas, homofóbicos y misóginos.

Apodada “la verdadera historia de un verdadero héroe que sobrevivió”, el primer vistazo de la película muestra una de las muchas hospitalizaciones de Bolsonaro desde su primera campaña presidencial en 2018. Basándose en el contenido del tráiler, parece estar relacionada con su apuñalamiento de 2018 en lugar de una de las muchas relacionadas con el Covid-19 o una miríada de otras enfermedades que Bolsonaro ha sufrido a lo largo de los años.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em The Dark Horse. pic.twitter.com/fQHgZdZGUm — The Dark Horse (@darkhorsemovie) December 7, 2025

Otras imágenes iniciales publicadas muestran escenas de la carrera de Bolsonaro, incluyendo su etapa como congresista, su matrimonio con la ahora exprimera dama Michelle Bolsonaro y el apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. Mário Frias incluso aparece en la escena interpretando a uno de los médicos responsables de la cirugía del expresidente. El autor del ataque, Adélio Bispo, también aparece.

El clip también está ambientado en una versión dramática y ralentizada de la canción “Survivor” de Destiny’s Child.

Circula nas redes sociais um 1º teaser de "The Dark Horse", filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ator norte-americano Jim Caviezel, 57 anos, vai interpretar Bolsonaro.



O filme é dirigido por Cyrus Nowrasteh. A estreia está prevista para 2026. pic.twitter.com/pXjM7GGtgF — Poder360 (@Poder360) December 8, 2025

La revista brasileña Veja señaló que la película fue filmada íntegramente en inglés y el proyecto se mantuvo en absoluto secreto. Caviezel pasó aproximadamente tres meses en Brasil filmando sus escenas y ya regresó al extranjero tras finalizar su participación.

Además de actuar y producir la película, Frias, quien se desempeñó como Secretario Especial de Cultura durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), colaboró ​​con productores, guionistas y directores extranjeros. “Su visión y experiencia se convirtieron en pilares fundamentales para el desarrollo del proyecto, que busca llevar a la pantalla una impactante instantánea de la historia política brasileña, con alcance internacional”, afirmó a la revista el equipo de producción ejecutiva de la película.