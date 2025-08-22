Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

La ministra de Seguridad de argentina se reunió esta tarde con el titular de Interior chileno, Álvaro Elizalde.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, abordó esta jornada las consecuencias de los violentos disturbios registrados el miércoles en un partido de fútbol entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericanas, que dejaron al menos 19 hinchas chilenos hospitalizados y más de un centenar de detenidos.

Esto, en una conferencia conjunta con el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, tras sostener una cita en Buenos Aires para discutir acciones conjuntas con miras a evitar hechos de similares características.

En la ocasión, cuestionó el actuar de la policía bonaerense tras los incidentes, por los cuales 101 chilenos fueron detenidos, mientras que solo dos ciudadanos argentinos corrieron la misma suerte.

“Nosotros creemos que había que actuar, que la fuerza de seguridad, en número de 800 miembros, debía actuar antes, cuando se tiró la primera piedra, para evitar lo que sucedió después, que terminó en un espectáculo deplorable, violento, con detenidos y con heridos, algunos de gravedad”, partió señalando Bullrich.

“Si uno lleva 800 policías a una cancha, es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo”, insistió la secretaria de Estado.

Luego, tras asegurarle a Elizalde que los detenidos chilenos enfrentarán un “debido proceso”, la titular de Seguridad manifestó que “nos sorprende, y eso lo hemos comentado en la reunión, que solamente haya detenidos del lado chileno”.

Sin embargo, indicó que desde la Fiscalía de Avellaneda se le informó que ya “están en la tarea de la identificación de los barrabravas del Club Atlético Independiente que fueron parte del espectáculo violento o deplorable”.

Asimismo, informó que el Estado argentino será parte de la causa penal contra quienes resulten responsables de los violentos hechos.

“Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos, o de la nacionalidad que sean”, relevó.