Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó este viernes que la decisión del presidente José Antonio Kast de reforzar el control militar en la zona norte de Chile, activando el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, no afecta el diálogo bilateral.

En conversación con el programa boliviano Brújula Streaming, el canciller afirmó que “en realidad este es un tema que el presidente Kast había anunciado incluso en campaña y el día de ayer lo entregó como mandato (…) No interrumpe el diálogo que venimos a tener”.

Además, enfatizó que las determinaciones que asumió el jefe de Estado chileno para frenar el ingreso irregular de extranjeros a territorio nacional son “parte de la decisión soberana del país, ellos entienden que esa es una forma de controlar sus fronteras con Perú, con Bolivia”.

De la misma forma, Aramayo afirmó estar confiado en que las autoridades chilenas respetarán los acuerdos internacionales y actuarán de buena fe. “Obviamente aquí siempre está el principio de la buena fe, del respeto a los acuerdos internacionales y estamos seguros que Chile no va a ir por encima de ellos”, aseguró.

“El diálogo se mantiene, incluso en ocasión de la posesión ya hemos estado explorando algunas fechas tentativas, pero creo que hay que dejar al menos el beneficio a la duda y no estigmatizar ni descalificar ya una relación que se está construyendo” , apuntó el canciller.

En la entrevista, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores boliviana también hizo notar la larga historia que existe entre ambas naciones, sin olvidar la reivindicación marítima que es “irrenunciable” para Bolivia.

“Naturalmente aspiramos a poder transformar esta relación, a construir un escenario, un espacio que beneficie a ambos países. Entonces, tenemos que aspirar a que esto se dé de forma completa, pero hacerlo de forma seria y naturalmente entendiendo que también hay un conjunto de pasos intermedios que hay que atender”, dijo al respecto.

Una próxima reunión bilateral

Aramayo además confirmó que en un futuro próximo se concretará un diálogo con las nuevas autoridades chilenas y que ambas cancillerías preparan una reunión de gabinete binacional.

Un encuentro en el que se abordará una agenda amplia, que irá más allá de los puntos acordados con el excanciller Alberto Van Klaveren cuando él visitó Santiago en enero pasado, abordando temas como comercio, seguridad, migración, energía y combustibles.