Canciller de Polonia: “Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas”

“Somos el único país de la OTAN y de la Unión Europea vecino tanto de Rusia como de Ucrania. Rusia es, de hecho, nuestra frontera norte, lo que es extraño. Pero demuestra que todas las fronteras en Europa son accidentales”, dice Radosław Sikorski, quien como canciller de Polonia enfrenta un momento de gran complejidad, debido a la tensión en la relación entre Estados Unidos y Europa, las negociaciones de Washington con Rusia por la guerra en Ucrania, sumado a la guerra híbrida que lleva adelante Moscú, mediante actos de sabotaje y espionaje.

“Hace un mes sufrimos una incursión de drones rusos. De repente, 20 drones entraron en nuestro espacio aéreo en 7 horas. Fue una batalla aérea. Y hace más de 10 días, sufrimos otro ataque híbrido sin interferencias informáticas, antes de que hubiera intentos, y esta vez intentaron volar una vía férrea y, gracias a su incompetencia, nadie resultó herido. Si hubiera funcionado, el tren se habría derrumbado. Si la tercera carga hubiera explotado, seguramente el tren se habría descarrilado. Y entonces, inevitablemente, habría habido muertos. Entonces, lo que decimos es que si se trata de un ataque a bienes o propiedades, se trata de sabotaje o desvío. Pero si se trata de un ataque con la intención de matar personas, se trata de terrorismo de Estado”, indica en una conversación sostenida con periodistas latinoamericanos, entre lo que se encontraba La Tercera.

“Y sabemos quiénes plantaron el fuego. Tenemos sus nombres. Los hemos acusado y enviado órdenes de arresto internacionales, pero también sabemos quién los ordenó. Sabemos el nombre del oficial del GRU que les ordenó hacerlo. Y es una unidad especial del GRU bajo el mando personal de (el presidente ruso, Vladimir) Putin”, añadió.

El canciller de Polonia, Radosław Sikorski, durante una conversación con periodistas latinoamericanos. Foto: MFA Polonia

El también viceprimer ministro señala que creen que “la época del colonialismo europeo ha terminado y que Ucrania tiene derecho a ser una nación libre”. “El idioma no determina la identidad política. Algunos de ustedes hablan español, pero eso no significa que quieran ser gobernados desde Madrid, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los ucranianos. Los irlandeses pueden hablar inglés, pero ¿quieren volver al dominio de Londres? No lo creo. Así que este argumento de que, ya saben, hablan ruso y, por lo tanto, son rusos, simplemente no es cierto”, indica.

¿Debería Europa replantearse su estrategia y repensar su alineamiento con Estados Unidos?

Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas. Se necesitan dos para bailar el tango. Nuestras economías y seguridad están entrelazadas. Seguiremos alentando a Estados Unidos, pero ahora tienen una agenda diferente. Las relaciones transatlánticas ya no son su prioridad. Los están arrastrando de nuevo a esto, pero se nota que no les gusta. Les gustaría prestar atención a otros asuntos.

Usted dijo a principios de este año que la Unión Europea por sí sola no puede disuadir a Putin. ¿Está la UE sola ahora?

La Unión Europea no es institucionalmente capacitada para disuadir a Putin, porque somos una confederación y no tenemos mando ni control. Por lo tanto, no tenemos unidades militares. No tenemos cuarteles generales. No tenemos transporte estratégico, ni capacidad de inteligencia, ni, bueno, tenemos algo de reconocimiento satelital, pero no lo suficiente. Todo eso es la OTAN. Y en la OTAN, Estados Unidos es dominante. Así que, en el pasado, solía haber una división del trabajo. La OTAN disuadía a Rusia y los Estados miembros ayudaban a Estados Unidos en guerras en otros lugares, para bien o para mal. Afganistán, Irak, lo que fuera. Y esperamos que eso siga funcionando. Estados Unidos todavía sostiene que si un país de la OTAN fuera atacado, sería un problema diferente a si atacara a un tercer país. Ucrania no es formalmente un aliado.

¿Cree que Polonia y Estados Unidos coinciden en lo que debería hacer la OTAN para defenderse?

Es una muy buena pregunta, y me gustaría saber la respuesta. Nunca hemos tenido este tipo de diplomacia a través de acuerdos semiprivados. Es nuevo. Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro. Supongo que ha leído el artículo de The Wall Street Journal (publicado a fines de noviembre sobre los presuntos negocios entre Moscú y el gobierno de Donald Trump). Esperamos que el secretario Marco Rubio haya puesto las cosas en un proceso adecuado y que surja algo razonable.

El canciller de Polonia, Radosław Sikorski, durante una conversación con periodistas latinoamericanos. Foto: MFA Polonia

La OTAN dice que ha intensificado su presencia. ¿Pero no cree que hay demasiada burocracia en la Unión Europea y en la OTAN, y Rusia, al ser una autocracia, puede aprovecharla?

Es cierto. Las dictaduras tienen unidad de mando y actúan con rapidez. Pero la OTAN ha intensificado su presencia. Cuando los drones rusos invadieron nuestro espacio aéreo, los radares Patriot alemanes los detectaron, los F-35 noruegos respondieron, los F-35 holandeses derribaron algunos. Otros aliados ofrecieron recursos aéreos adicionales. Sí, los países se han unido. Si Rusia realmente atacara a un país de la OTAN, la OTAN entraría en guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, asiste a las reuniones sobre Ucrania, pero está ausente en las reuniones con el presidente ruso, Putin, donde solo están presentes el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner…

Digamos que yo no lo haría así. Pero la cuestión más amplia es si los objetivos bélicos de Rusia se ajustan a las banderas rojas de Ucrania. No lo veo. Cualquier plan aceptable para Ucrania es inaceptable para Rusia. Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania hubiera perdido la guerra. Ucrania no ha perdido. Han sufrido reveses, sí, pero el progreso de Rusia ha tenido un costo enorme. Los ucranianos están debilitados, pero no están listos para capitular.

¿Cómo sería una paz justa para los ucranianos?

(Bromea) Una paz justa sería que Putin llamara al general (jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery) Gerasimov y le dijera: ‘¿Sabes qué? Fue un error’.

El canciller de Polonia, Radosław Sikorski, durante una conversación con periodistas latinoamericanos. Foto: MFA Polonia

Polonia ha advertido a sus socios europeos durante años sobre las operaciones rusas...

Intentamos llevarnos bien con Rusia. Cuando propusieron un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo alentamos. Preferiríamos una Rusia normal.

¿Pero siente que sus aliados en potencias centrales como Berlín y París fueron poco rigurosos o ingenuos?

Los países más grandes y ricos siempre creen que saben más.

Dijo que Polonia espera más ataques. ¿Cuándo se decide que ya es suficiente?

Somos una democracia pacífica. No tenemos planes. Solo queremos que nos dejen en paz. Queremos que Rusia se agote y se detenga.

¿Qué pasa con líderes como Viktor Orbán, que bloquean las decisiones europeas? ¿Están teniendo demasiada paciencia?

Sí, éramos amigos. Él fue un liberal anticomunista; estudió en mi universidad en Oxford con una beca Soros. Estábamos en el mismo bloque en el Parlamento Europeo. Mi primer ministro y yo lo defendimos durante años, porque los partidos liberales y socialistas empezaron a criticarlo mucho antes. Ahora tiene un régimen semidemocrático, su partido difunde propaganda antisemita y hace acuerdos paralelos con Putin. Ya no se comporta como un aliado. Se comporta como un oportunista entre la Unión Europea y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Estamos decepcionados por eso.

Oligarchs Dmitriev and Musk want to partition Europe to dominate and exploit us.

Should we: — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 7, 2025

¿Está China contribuyendo a prolongar la guerra?

China podría poner fin a la guerra. Sin las exportaciones chinas de productos de uso dual, como maquinaria, motores, componentes para drones, Rusia no podría continuar.

¿Qué puede hacer la Unión Europea para detener eso?

Le pedimos a China que pare. No se detendrán. Están extrayendo valor de la economía rusa, apoderándose de los mercados de automóviles y bienes duraderos. Los rusos ahora usan aplicaciones chinas porque ya no tienen acceso a las occidentales. Así que los chinos están minando datos de los ciudadanos rusos. Y lo último que les queda a los rusos, y que China quiere en grandes cantidades, son las reservas de oro rusas. Putin ha empezado a venderlas. Tiene 2.200 toneladas de oro. Y los chinos las necesitan para reemplazar al dólar como moneda de reserva. Y ya empezó.