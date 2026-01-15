Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, instó este miércoles al gobierno de Donald Trump a negociar una salida diplomática, tras las reiteradas amenazas hechas por el republicano de atacar ese país, en respuesta a las miles de víctimas mortales registradas tras las protestas antigubernamentales en su territorio.

“Irán ha demostrado estar listo para la negociación, para la diplomacia”, declaró Araqchi en una entrevista con la cadena de TV estadounidense Fox News, en la que aseguró que “en los últimos 20 años, en 2015, en 2025, cada vez fue Estados Unidos quien siempre escapó de la diplomacia, quien cortó la diplomacia y optó por la guerra”.

El jefe de la diplomacia iraní además remarcó que “entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es la mejor opción, aunque no tengamos ninguna experiencia positiva por parte de Estados Unidos”.

De la misma forma, en un “mensaje” dirigido directamente a la administración de Trump advirtió que “no repitan el mismo error que cometieron en junio”, en alusión al conflicto de 12 días desatado por la ofensiva militar de Israel contra territorio iraní al que se sumó EE.UU.

“Si intentan una experiencia fallida, obtendrán el mismo resultado. En junio, sí, destruyeron las instalaciones, las máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear, y la determinación tampoco se puede bombardear”, aseguró.

Araqchi y las protestas

Por otra parte, Araqchi reiteró que detrás de las protestas que se extienden por semanas en Irán hay “elementos terroristas, liderados desde el exterior”, a los que acusó de infiltrarse en las movilizaciones y “disparar contra las fuerzas policiales, los agentes y las fuerzas de seguridad”.

“Entraron y utilizaron operaciones terroristas al estilo de Estado Islámico”, aseveró, al tiempo que apuntó que “durante tres días, luchamos contra los terroristas, no contra los manifestantes”, después de reconocer que las movilizaciones fueron “pacíficas y legales” durante sus primeros 10 días.

El ministro afirmó también que “ya llevan cuatro días en calma” y que las autoridades iraníes tienen “el control total” de la situación, aunque manifestó que esperan que “prevalezca la sensatez”. “No buscamos un alto nivel de tensión, que podría ser desastroso para todos”, señaló.

Además redujo el número los muertos durante las protestas a centenares, contradiciendo los balances dados por ONG como Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, que cifró en al menos 3.428 los fallecidos desde el inicio de las manifestaciones a finales de diciembre de 2025.

Estas cifras, consideró, “son infundadas (...) una exageración” y, aseguró, forman parte de “una campaña de desinformación”.

“No hay pruebas de ello. El número de muertos, aunque se esforzaron por aumentarlo, es de solo cientos”, aseguró.

De la misma forma, el jefe de la diplomacia iraní sostuvo “con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, después de que el presidente Trump advirtiera a Irán que tomaría “acciones muy firmes” en caso de que se empezaran a ejecutar a personas detenidas e imputadas en relación con las protestas.

El Ministerio de Inteligencia iraní anunció durante la jornada que, hasta la fecha, han sido detenidas cerca de 300 personas implicadas en los disturbios. Entre ellas varios “cerebros” de las movilizaciones en la capital, Teherán, incluido un hombre acusado de incendiar dos mezquitas y matar a dos miembros de la fuerza paramilitar Basij.

La ONG Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, cifró a principios de esta semana en más de 16.700 las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.