Mundo

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos

Una aeronave de la empresa UPS con destino a Hawái se precipitó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville. El impacto provocó un incendio de gran magnitud en las instalaciones y obligó a decretar el confinamiento de los residentes en un radio de ocho kilómetros.

Por 
Roberto Martínez
 
Europa Press

Al menos tres personas fallecieron y 11 han resultado heridas luego de que un avión de carga de la empresa UPS se estrellara la tarde de este martes en el estado de Kentucky, en EE.UU., pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en la ciudad de Louisville.

El accidente, que quedó registrado en videos difundidos por redes sociales, muestra el momento exacto en que la aeronave pierde altitud abruptamente antes de impactar contra las instalaciones logísticas de la propia compañía, provocando una explosión seguida de un incendio masivo.

“Es un hecho catastrófico”, declaró el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una conferencia de prensa realizada poco después del siniestro. “Esperamos que el número de víctimas aumente”, añadió, al tiempo que confirmó la labor de los equipos de emergencia en el lugar.

Un vuelo con destino a Hawái

Según información de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el siniestro ocurrió alrededor de las 17.15 hora local (18.15 en Chile), cuando la aeronave -que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái- se estrelló contra los almacenes de la empresa UPS situados en las cercanías del terminal aéreo.

La compañía de envíos y logística confirmó en un breve comunicado que tres tripulantes viajaban a bordo, aunque no precisó inicialmente si se encontraban entre las víctimas fatales.

“Estamos profundamente consternados por el accidente y colaboramos plenamente con las autoridades locales y federales en la investigación”, indicó UPS.

Fuego, evacuaciones y confinamiento

El impacto generó un incendio de grandes proporciones que se extendió rápidamente por las instalaciones de carga, obligando a más de una decena de equipos de bomberos a desplegarse para controlar las llamas.

Debido al riesgo de nuevas explosiones, las autoridades ordenaron el confinamiento de los residentes en un radio de ocho kilómetros alrededor del aeropuerto.

En tanto, el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali permanecerá cerrado al menos hasta la mañana del miércoles, informó la FAA.

“Las labores de extinción se mantendrán durante toda la noche y gran parte del miércoles. Se trata de una emergencia de gran escala”, señaló un portavoz del Departamento de Bomberos de Louisville.

Investigación en curso

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA se encuentran a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente.

Aunque aún no se han divulgado hipótesis oficiales, testigos relataron que el avión presentó “una columna de humo y fuego” poco antes de la tragedia.

Los investigadores buscan establecer si el siniestro se debió a fallas mecánicas, un error humano o una sobrecarga.

Por el momento, las autoridades locales mantienen acordonada la zona del impacto mientras continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda de posibles víctimas adicionales.

