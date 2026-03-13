Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

Uno de los narcotraficantes más buscados, Sebastián Marset, fue capturado este viernes en Bolivia en el marco de un operativo realizado en la región de Santa Cruz.

Según detalló BBC, el líder del Primer Cartel Uruguayo, cayó en un operativo llevado a cabo durante la madrugada de este viernes, donde también se detuvo a parte de la estructura criminal de la agrupación

Marset, de 34 años, es acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia y de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, donde la DEA ofrecía una recompensa de hasta US$2 millones por colaborar en su detención.

Según informó la Agencia Boliviana de Información, tras su captura este fue expulsado del país y subido a un avión con rumbo a Estados Unidos en compañía de agentes de la DEA.

Según informa el diario El País de Uruguay, el narcotraficante no posee causas abiertas en el país por lo que se descarta una solicitud de extradición.

Respecto al operativo que permitió la detención el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, detalló que “tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión”.

Es así como el operativo se llevó a cabo en los dos inmuebles que mantenía Marset, uno donde vivía y otro en donde se encontraba su grupo de seguridad.

Marset se encontraba prófugo desde 2022, luego haber estado casi tres meses preso en Emiratos Árabes Unidos por andar con un pasaporte falso y siendo liberado luego de recibir un pasaporte legal tras un trámite diplomático. Esto provocó una crisis política en Uruguay que se saldó con la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior.