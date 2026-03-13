SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Tras su detención este fue subido a un avión para su traslado a Estados Unidos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Uno de los prófugos más buscados: Sebastián Marset.

    Uno de los narcotraficantes más buscados, Sebastián Marset, fue capturado este viernes en Bolivia en el marco de un operativo realizado en la región de Santa Cruz.

    Según detalló BBC, el líder del Primer Cartel Uruguayo, cayó en un operativo llevado a cabo durante la madrugada de este viernes, donde también se detuvo a parte de la estructura criminal de la agrupación

    Marset, de 34 años, es acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia y de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, donde la DEA ofrecía una recompensa de hasta US$2 millones por colaborar en su detención.

    Según informó la Agencia Boliviana de Información, tras su captura este fue expulsado del país y subido a un avión con rumbo a Estados Unidos en compañía de agentes de la DEA.

    Según informa el diario El País de Uruguay, el narcotraficante no posee causas abiertas en el país por lo que se descarta una solicitud de extradición.

    Respecto al operativo que permitió la detención el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, detalló que “tarea de inteligencia, de seguimiento, de investigación, con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión”.

    Es así como el operativo se llevó a cabo en los dos inmuebles que mantenía Marset, uno donde vivía y otro en donde se encontraba su grupo de seguridad.

    Marset se encontraba prófugo desde 2022, luego haber estado casi tres meses preso en Emiratos Árabes Unidos por andar con un pasaporte falso y siendo liberado luego de recibir un pasaporte legal tras un trámite diplomático. Esto provocó una crisis política en Uruguay que se saldó con la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior.

    Más sobre:Estados UnidosSebastián MarsetDetenidoBolivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía formaliza a exdirector médico de CLC por 10 delitos de ocultamiento y enajenación de bienes previo a su quiebra

    El regreso de Dracma abre Lollapalooza 2026: una dosis de aggro rock necesaria

    La vez en que el ministro García impulsó un proyecto para eliminar la facultad presidencial de indultar

    En medio de cuestionamientos a su rol: Ruth Hurtado llega al Segundo Piso y partido apuesta a rediseñar directiva

    Jaime Mulet: “Hubo una oposición cerrada a Bachelet II, Piñera II y Boric. ¡Ya está bueno! Yo seré una constructiva"

    Los casos de carabineros y militares condenados por hechos del estallido social que podrían ser indultados por Kast

    Lo más leído

    1.
    Brad Cooper: el almirante que lidera la Operación Furia Épica de Trump contra Irán

    Brad Cooper: el almirante que lidera la Operación Furia Épica de Trump contra Irán

    2.
    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    3.
    Jefe del Pentágono afirma que el nuevo líder supremo de Irán quedó “desfigurado” en el ataque de EE.UU.

    Jefe del Pentágono afirma que el nuevo líder supremo de Irán quedó “desfigurado” en el ataque de EE.UU.

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?
    Chile

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    La vez en que el ministro García impulsó un proyecto para eliminar la facultad presidencial de indultar

    En medio de cuestionamientos a su rol: Ruth Hurtado llega al Segundo Piso y partido apuesta a rediseñar directiva

    Fiscalía formaliza a exdirector médico de CLC por 10 delitos de ocultamiento y enajenación de bienes previo a su quiebra
    Negocios

    Fiscalía formaliza a exdirector médico de CLC por 10 delitos de ocultamiento y enajenación de bienes previo a su quiebra

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrentar alza del petróleo y advierte por delicada y extrema situación fiscal

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Duró apenas un Zoom: la trastienda de la fallida negociación entre la U y Jorge Fossati en la búsqueda del nuevo DT azul
    El Deportivo

    Duró apenas un Zoom: la trastienda de la fallida negociación entre la U y Jorge Fossati en la búsqueda del nuevo DT azul

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    El regreso de Dracma abre Lollapalooza 2026: una dosis de aggro rock necesaria
    Cultura y entretención

    El regreso de Dracma abre Lollapalooza 2026: una dosis de aggro rock necesaria

    Lollapalooza 2026 abre sus puertas y presenta novedades en su experiencia

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Brad Cooper: el almirante que lidera la Operación Furia Épica de Trump contra Irán
    Mundo

    Brad Cooper: el almirante que lidera la Operación Furia Épica de Trump contra Irán

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”