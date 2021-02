Carlos Menem: las frases que inmortalizó el caudillo argentino

“No se sabe cuánto tiempo pasará, y cuánta sangre se derramará, pero nuestro territorio (Malvinas) volverá al pueblo”. (1989. Lo dijo en su visita a Tierra del Fuego del 14 de febrero de 1989, durante la campaña).

“Voy a gobernar para los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza”. (1989. Frase dicha durante la campaña presidencial de su primera elección).

“Estamos en búsqueda de vida en el espacio, en planetas, en asteroides. En una de esas en los próximos cuatro años me dedico a hacer un curso de astronauta”. (1996. En la apertura del ciclo lectivo de ese año en una escuela de Salta).

“Yo vuelo como las águilas; ellos se arrastran como las víboras”. (1997. Un clásico ataque del entonces mandatario argentino a sus opositores).

El expresidente de Argentina, Carlos Menem, habla con periodistas en Buenos Aires, el 28 de octubre de 1997. Foto: AP

“Julio César les decía a sus hombres: ‘No temáis, vais con César y su estrella’. Yo les digo a ustedes: ‘No temáis, vais con Carlos Menem y su estrella”. (1998. Se lo dijo a su comitiva durante un vuelo a Nueva Zelandia que atravesaba turbulencias).

“Soy el único argentino proscrito. Le tienen miedo a este humilde hombre del interior”. (1999. Frase pronunciada en los días en que soñaba con la re-reelección, prohibida por la Constitución).

“Lo que no me mata me agranda. Pese a todas las calumnias y las difamaciones a mi persona y a mi moral, voy a volver a ser presidente en 2003”. (2001. Lo dijo en La Rioja, después de salir de la prisión domiciliaria por el caso Armas).

Carlos Menem, acompañado por su esposa Zulema Yoma, saluda desde el balcón del Palacio de Gobierno, luego de tomar posesión como nuevo Presidente de Argentina, el 8 de julio de 1989. Foto: AP

“¡Que (Néstor) Kirchner se quede con su 22 por ciento; yo me quedo con mi pueblo! Gané la primera vuelta y me voy”. (2003. Después de anunciar por televisión que no competiría en la segunda vuelta presidencial).

“El país está gobernado por montoneros”. (2004. Entrevista con La Nación, que le valió una dura réplica oficial).

“Mi hijo murió en un atentado criminal. Sé quiénes, cómo y por qué lo asesinaron, pero no lo puedo revelar porque es un secreto de Estado”. (2016. Lo declaró sorprendentemente en la Justicia, 21 años después de la muerte de Carlitos Jr).

“En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción”. (2018. Durante una entrevista con el canal CNN en Español, ese año).