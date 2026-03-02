SUSCRÍBETE
    Mundo

    China acusa a Estados Unidos e Israel de “violar el Derecho Internacional” con su ofensiva conjunta contra Irán

    Desde el Gobierno de China además realizaron un llamado "a todas las partes que cesen sus acciones militares y eviten un mayor recrudecimiento del conflicto".

    Por 
    Europa Press
    Foto: AFP. ATTA KENARE

    El Gobierno de China ha acusado este lunes a Estados Unidos de “violar el Derecho Internacional” con su ofensiva sorpresa contra Irán, lanzada a primera hora del sábado, y ha expresado su “profunda preocupación” por la expansión del conflicto en la región de Oriente Próximo.

    “Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que viola el Derecho Internacional”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha recalcado que “la soberanía, seguridad e integridad territorial de los países vecinos del Golfo también debe ser totalmente respetada”.

    “Pedimos a todas las partes que cesen sus acciones militares y eviten un mayor recrudecimiento del conflicto”, ha dicho, al tiempo que ha reclamado a los países de Oriente Próximo que “refuercen la comunicación y la comunicación, en espíritu de buena vecindad, y trabajen conjuntamente hacia la paz y la estabilidad” ante la “situación compleja y sensible” en la región.

    Asimismo, Mao ha recalcado que el gigante asiático no fue notificado por adelantado de la ofensiva prevista por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado cientos de muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido el sábado en un bombardeo contra el edificio en el que se encontraba.

    Por último, ha destacado que más de 3.000 ciudadanos chinos han sido evacuados hasta la fecha de Irán, si bien ha confirmado la muerte de uno de ellos en el marco del conflicto, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’. “Expresamos nuestras condolencias por el compatriota fallecido y mostramos nuestras simpatías a su familia”, ha zanjado.

