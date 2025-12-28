China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética
Este es el tercer récord mundial del laboratorio en seis meses, después de las demostraciones de 650 km/h el 16 de junio y 700 km/h el 14 de julio.
El Laboratorio del Lago Este de Hubei, provincia central china, anunció recientemente un logro revolucionario en tecnología de levitación magnética de alta velocidad: Su línea de pruebas aceleró un tren a escala de 1,1 toneladas a 800 kilómetros por hora en tan solo 5,3 segundos, un hito en la investigación sobre propulsión electromagnética.
La prueba cubrió un tramo de 1.000 metros, y el tren alcanzó la velocidad máxima tras recorrer unos 600 metros, deteniéndose luego de forma controlada y estable en su punto final tras un recorrido de ocho segundos.
La hazaña fue posible gracias a un sistema de “guiado de suspensión eléctrica con imán permanente y propulsión electromagnética”, que permitió superar desafíos en materia de estabilidad aerodinámica a alta velocidad, comunicación inalámbrica de baja latencia y control preciso de motores lineales, detallaron fuentes del laboratorio.
Este es el tercer récord mundial del laboratorio en seis meses, después de las demostraciones de 650 km/h el 16 de junio y 700 km/h el 14 de julio.
Las mismas fuentes manifestaron que la línea de prueba de 1.000 metros funcionará como una plataforma abierta de apoyo a la investigación y desarrollo en el transporte mediante levitación magnética de próxima generación, lanzamientos aeroespaciales electromagnéticos y proyectos de economía de baja altitud, ofreciendo apoyo a tecnologías de transporte de vanguardia.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.