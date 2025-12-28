SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Este es el tercer récord mundial del laboratorio en seis meses, después de las demostraciones de 650 km/h el 16 de junio y 700 km/h el 14 de julio.

    Xinhua
    Una pasajera posa para fotografías frente al primer tren de línea ferroviaria de alta velocidad Xi'an-Yan'an con destino a Yan'an, en la Estación de Ferrocarril del Norte de Xi'an, en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, el 26 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Shao Rui Shao Rui

    El Laboratorio del Lago Este de Hubei, provincia central china, anunció recientemente un logro revolucionario en tecnología de levitación magnética de alta velocidad: Su línea de pruebas aceleró un tren a escala de 1,1 toneladas a 800 kilómetros por hora en tan solo 5,3 segundos, un hito en la investigación sobre propulsión electromagnética.

    La prueba cubrió un tramo de 1.000 metros, y el tren alcanzó la velocidad máxima tras recorrer unos 600 metros, deteniéndose luego de forma controlada y estable en su punto final tras un recorrido de ocho segundos.

    Un tren bala se estaciona en la Estación del Ferrocarril Norte de Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro de China, el 26 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Wu Zhizun Wu Zhizun

    La hazaña fue posible gracias a un sistema de “guiado de suspensión eléctrica con imán permanente y propulsión electromagnética”, que permitió superar desafíos en materia de estabilidad aerodinámica a alta velocidad, comunicación inalámbrica de baja latencia y control preciso de motores lineales, detallaron fuentes del laboratorio.

    Este es el tercer récord mundial del laboratorio en seis meses, después de las demostraciones de 650 km/h el 16 de junio y 700 km/h el 14 de julio.

    Las mismas fuentes manifestaron que la línea de prueba de 1.000 metros funcionará como una plataforma abierta de apoyo a la investigación y desarrollo en el transporte mediante levitación magnética de próxima generación, lanzamientos aeroespaciales electromagnéticos y proyectos de economía de baja altitud, ofreciendo apoyo a tecnologías de transporte de vanguardia.

