SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Desde el país asiático apuntaron que "China no participa en una carrera armamentística con ningún país y la potencia y la política nuclear china supone una importante contribución a la paz mundial”.

Por 
Europa Press

El Gobierno de China ha afirmado este miércoles que “no es razonable ni realista” que Pekín se sume a Estados Unidos y Rusia en unas negociaciones de desarme nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desvelara que había abordado el asunto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que quería que el gigante asiático se implicara también en este proceso.

“Las capacidades nucleares de China no están en el mismo nivel que las de Estados Unidos. Las políticas nucleares y los climas de seguridad estratégica de esos dos países son también fundamentalmente diferentes”, ha explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha subrayado que “pedir que China se sume a unas negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia no es razonable ni realista”.

Asimismo, ha manifestado que Beijing se ciñe a “una política de no ser los primeros en usarlas” y ha agregado que el país busca además “una estratégica nuclear de autodefensa”, antes de reseñar que China “siempre ha mantenido sus fuerzas nucleares al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad nacional”, según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

“China no participa en una carrera armamentística con ningún país y la potencia y la política nuclear china supone una importante contribución a la paz mundial”, ha puntualizado, antes de incidir en que los países que tienen los mayores arsenales nucleares --Estados Unidos y Rusia-- deben cumplir su “responsabilidad” y reducir “significativamente” sus arsenales de cara a un “desarme total y exhaustivo”.

Las palabras de Guo han llegado después de que Trump destacara que la reciente cumbre con Putin en el estado estadounidense de Alaska supuso “un día muy exitoso sobre otras cosas, ya que se habló de muchas cosas diferentes, incluidos misiles y (energía) nuclear”. “Hablamos sobre limitar las armas nucleares. Meteremos a China en eso”, adelantó, sin que Moscú se haya pronunciado sobre estas declaraciones.

Más sobre:ChinaRusiaEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

¿Boric debe pronunciarse? El Cártel de los Soles, la organización por la que Trump persigue a Maduro y que está en debate

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

3.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Servicios

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Boric debe pronunciarse? El Cártel de los Soles, la organización por la que Trump persigue a Maduro y que está en debate

Kaiser critica a Kast por no incluir agenda valórica en su programa y defiende privatización de empresas estatales

Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”
Negocios

Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Ajuste fiscal propuesto por Kast: expertos no ven factible recortar US$6.000 millones en 18 meses

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses
Tendencias

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Alejandro Tabilo no puede ante la jerarquía de Alexander Zverev en su estreno en el US Open y estira una compleja racha
El Deportivo

Alejandro Tabilo no puede ante la jerarquía de Alexander Zverev en su estreno en el US Open y estira una compleja racha

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas
Mundo

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Trump pedirá la pena de muerte para todo caso de homicidio en Washington D.C.

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile