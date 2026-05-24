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    China envía por un año a astronauta a su estación espacial con la vista puesta en el alunizaje de 2030

    La nave Shenzhou-23 será enviada desde el Centro de Lanzamiento de Jiuquan con tres astronautas a bordo. Uno de ellos permanecerá en la estación Tiangong en una de las misiones más largas de la historia aeroespacial y en plena carrera por la Luna de Beijing con Washington.

    Por 
    Lya Rosen
    Los astronautas de la misión espacial Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying. Foto: @XHNews en X.

    China enviará este domingo a un astronauta a su estación espacial durante un año, en un período récord para el país que le permitirá estudiar la fisiología humana a largo plazo en el espacio. En un nuevo paso de Beijing para lograr un alunizaje tripulado en 2030.

    Según informó la agencia Reuters, la nave Shenzhou-23 tiene previsto su lanzamiento a las 23.08 horas locales (11.08 en Chile), utilizando el cohete portador Long March-2F Y23, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, con tres especialistas a bordo.

    Entre ellos se cuenta la exinspectora de la policía de Hong Kong, Li Jiaying, la especialista encargada del equipo para cumplir la operación que será la primera astronauta de dicha región en participar en una misión espacial china.

    Los otros miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu y el piloto Zhang Yuanzhi, ambos pertenecientes a la división de astronautas del Ejército Popular de Liberación.

    Los astronautas de la misión espacial Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying. Foto: @XHNews en X.

    Uno de ellos permanecerá en la estación espacial Tiangong durante un año, en una de las misiones espaciales más largas de la historia, aunque no alcanzará el récord de 14 meses y medio establecido por un cosmonauta ruso en 1995.

    La elección del astronauta se decidirá más adelante, dependiendo del progreso de la misión, según informó este sábado la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

    La carrera por la Luna entre China y EE.UU.

    China ha enviado astronautas a su estación espacial casi una docena de veces, pero este lanzamiento ocurre en medio de una carrera cada vez más acelerada hacia la Luna con Estados Unidos.

    Washington ha advertido en varias ocasiones que Beijing planea colonizar y explotar el territorio y los recursos lunares. Sin embargo, el gobierno chino ha rechazado estas afirmaciones.

    La Nasa, por su parte, busca lograr un alunizaje tripulado en 2028, dos años antes que China, con lo que EE.UU. aspira a establecer una presencia lunar a largo plazo como paso previo a la eventual exploración humana de Marte, según consignó Reuters.

    Una tarea en la que se enmarca el viaje histórico alrededor de la Luna que cuatro astronautas de la agencia espacial realizaron en abril, como parte de la misión Artemis II, volando aún más lejos de la Tierra que en la primera misión lunar tripulada del siglo XX.

    A esto se suma el vuelo de prueba sin tripulación que SpaceX, la compañía de Elon Musk, concretó este viernes de su reformulado cohete Starship, diseñado para permitir lanzamientos más frecuentes de satélites Starlink y enviar futuras misiones de la Nasa a la luna.

    La nave Shenzhou-23 de la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA). Foto @XHNews en X.

    Por su parte, China encara al gran reto de desarrollar hardware y software completamente nuevos, específicos para su misión lunar, antes de 2030. Estos garantizarán que sus astronautas puedan realizar con seguridad la arriesgada misión de llegar a la superficie lunar.

    Desde 2021, las misiones chinas envían tríos de astronautas a la estación espacial para estancias de seis meses. La agencia espacial china está entrenando a dos astronautas pakistaníes, uno de los cuales podría unirse a una misión prevista a Tiangong este año, aunque por un período corto.

    Hasta el momento el gigante asiático solo ha enviado robots a la Luna, pero sus sucesivas misiones Shenzhou ponen de manifiesto la rápida mejora de sus capacidades espaciales. Un alunizaje tripulado exitoso antes de 2030 impulsaría los planes de China para establecer una base permanente en la Luna para 2035 junto con Rusia.

    Más sobre:ChinaMisión espacialEstación TiangongAstronautasEstados UnidosNasaLunaAlunizajeMundo

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