SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, pidió al Ejecutivo estadounidense que afronte el problema con justicia y advirtió que defenderán a sus connacionales.

Por 
Europa Press
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning (AP Photo/Liu Zheng, File) Liu Zheng

Las autoridades chinas instaron a Estados Unidos poner fin a las acciones “infundadas”, como interrogatorios, acoso y repatriaciones injustificadas, de su Gobierno contra los estudiantes chinos que llegan al país norteamericano y advirtieron que tomarán las medidas pertinentes para defender los intereses de sus connacionales.

Así lo informó este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien pidió al Ejecutivo estadounidense “que afronte el problema con justicia, tome en serio las preocupaciones de China, actúe de acuerdo con la declaración del presidente (Donald Trump) de dar la bienvenida a los estudiantes chinos y ponga fin a los interrogatorios, el acoso y la repatriación infundados contra ellos”.

Mao señaló que esta actitud discriminatoria pasa incluso por la revocación de visados a algunos estudiantes, a los que se les prohíbe la entrada al país argumentando que “podrían poner en peligro la seguridad nacional”, según declaraciones de la portavoz recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con frecuencia acciones policiales discriminatorias, motivadas políticamente y selectivas contra los estudiantes chinos que llegan (al país)”, insistió la portavoz.

Para luego denunciar que “las acciones de EE.UU. violan gravemente los derechos e intereses legales y legítimos de los ciudadanos chinos, impiden el flujo de personas entre los dos países y perjudican los intercambios entre (ambos) pueblos”.

Mao indicó que el Gobierno chino ha intervenido en cada uno de los casos denunciados hasta la fecha y aseveró que Pekín continuará adoptando las medidas necesarias para “proteger los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos”.

Harvard. Foto: Archivo.

Estas declaraciones dan continuidad a un enfrentamiento que se remonta meses atrás y guarda conexión con la cruzada iniciada por Trump contra algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

A finales de mayo, el Departamento de Estado estadounidense hizo pública su intención de “revocar enérgicamente los visados de estudiantes” de nacionalidad china, apenas una semana después de que las autoridades de Pekín condenasen la “politización” de la educación por parte de Washington.

Esto luego de que la administración Trump prohibiera a la Universidad de Harvard admitir a estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026, tras las protestas propalestinas registradas en su campus contra la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

Más sobre:ChinaEstados UnidosTrumpestudiantesdiscriminaciónacoso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Lo más leído

1.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

2.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

3.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

4.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida
Chile

Armada confirma hallazgo de lancha Ana Belén en Punta Arenas: tripulación continúa desaparecida

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta
Negocios

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo
El Deportivo

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país
Mundo

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

China exige a EE.UU. el fin de la discriminación y el acoso contra los estudiantes chinos en el país

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo