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    China y Pakistán plantean propuesta para alto al fuego en Irán, reabrir Ormuz e iniciar negociaciones de paz

    La propuesta de cinco puntos, busca un cese inmediato de las hostilidades, y el inicio de conversaciones de paz lo antes posible.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Europa Press.

    Pakistán y China han planteado este martes una propuesta de cinco puntos para proceder a un alto el fuego en la guerra de Irán, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones de paz que pongan fin a la inestabilidad en toda la región de Medio Oriente.

    En el marco de la visita del ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, a Beijing para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, ambos han acordado una iniciativa de cinco puntos que sirvan de líneas maestras para dirigir los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra y reestablecer la estabilidad en la zona, incluyendo la libre navegación por el estrecho de Ormuz, punto clave para el suministro global de petróleo.

    Según informa la agencia china Xinhua, la propuesta pasa por parar inmediatamente las hostilidades, iniciar conversaciones de paz lo antes posible, garantizar la seguridad de los objetivos no militares y asegurar la seguridad de la navegación.

    Pakistán ahonda así en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, después de que recibiera a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Egipto y Turquía el pasado fin de semana y señalara que espera acoger conversaciones entre Estados Unidos e Irán en cuestión de días.

    Propuesta de cinco puntos

    El primer punto de la iniciativa de Islamabad y Beijing se centra en conseguir un alto el fuego inmediato y el fin de los combates, así como a realizar todos los esfuerzos posibles para prevenir una mayor escalada y la propagación del conflicto, incluyendo el ingreso de suministros de ayuda humanitaria a todas las áreas afectadas por la guerra.

    A esto le debería seguir el inicio de conversaciones de paz “lo antes posible”. “Se debe respetar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad de Irán y de los países del Golfo. El diálogo y la diplomacia son la única vía viable para resolver los conflictos”, recalca la iniciativa de China y Pakistán que apuntan al compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos, exclusivamente, y que las partes se abstengan del uso o la amenaza de la fuerza, en un punto en clara referencia a las demandas de Teherán de que no se repita la agresión militar después de que los dos últimos procesos diplomáticos con Washington acabaran de forma abrupta con ataques militares estadounidenses.

    Igualmente, el tercer punto pide garantizar la seguridad de los “objetivos no militares” para que se viole el principio de protección de los civiles. “China y Pakistán hacen un llamamiento a todas las partes para cesar de inmediato los ataques contra civiles y objetivos no militares, cumplir plenamente con el Derecho Internacional Humanitario y detener los ataques a infraestructuras clave como instalaciones energéticas, plantas desalinizadoras, sistemas eléctricos e instalaciones nucleares pacíficas, incluidas las centrales nucleares”, señala la propuesta difundida por la agencia china.

    Respecto al estrecho de Ormuz, el planteamiento de cinco puntos señala que se debe garantizar la seguridad de la navegación en este punto estratégico. “El estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son rutas internacionales vitales para el comercio de bienes y energía. China y Pakistán instan a todas las partes a garantizar la seguridad de los buques y tripulaciones varadas en el estrecho, organizar el paso seguro y rápido de los barcos civiles y comerciales, y restaurar la navegación normal en el estrecho lo antes posible”, recoge la propuesta.

    China y Pakistán inciden igualmente, como quinto punto de su iniciativa, en “salvaguardar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas”, insistiendo así en que debe primar el “multilateralismo genuino, promover conjuntamente un papel más fuerte de la ONU y apoyar la conclusión de acuerdos-basados en los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional”, subrayando que este es el enfoque que debe seguirse para lograr “un marco de paz integral y alcanzar una paz duradera”.

    El gigante asiático ha mostrado su apoyo a la labor de mediación de Islamabad entre Irán y Estados Unidos en medio de los intentos por lograr un pacto y se ha abierto a esfuerzos conjuntos para promover el cese de la guerra.

    Más sobre:ChinaPakistánIránGuerraIsraelEstados Unidos

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