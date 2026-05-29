Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

Un cohete de Blue Origin explotó el jueves durante una prueba de encendido, mientras se encontraba en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida.

El hecho se registró cerca de las 21 horas (local), y generó una bola de fuego naranja que sacudió las viviendas cercanas de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, de acuerdo con informes de prensa locales.

La compañía espacial, fundada el año 2000 por el magnate Jeff Bezos, informó sobre el incidente que afectó al cohete New Glenn, de manera escueta en su cuenta de X.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido estático de hoy. Todo el personal está a salvo. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más” , publicaron en la red social.

Blue Origin había anunciado a principios de esta semana que el New Glenn retornaba a los vuelos, tras registrar el 19 de abril pasado una falla de motor durante su tercer vuelo, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), la agencia gubernamental que regula la aviación civil en Estados Unidos.