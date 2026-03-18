Colombia y Ecuador acuerdan formar comisión para investigar el hallazgo de una bomba en la frontera

Colombia y Ecuador han acordado este miércoles formar una comisión técnica para investigar el hallazgo de una bomba en territorio colombiano próximo a la frontera con el país vecino después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que pertenecía al Ejército ecuatoriano.

“Por mutuo acuerdo, se coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para verificar ‘in situ’ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano”, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, han mantenido una reunión este miércoles con sus pares colombianos a fin de “intercambiar y verificar la información presentada por ambos países” al respecto.

“Dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”, ha subrayado la cartera, agregando que la lucha contra las mafias “continuará de manera firme y decidida” exclusivamente dentro de Ecuador.

Esto se produce después de que Petro sugiriera que Ecuador podría estar “bombardeando” su país en la frontera tras la “aparición de una bomba” que, a su juicio, no proviene de grupos armados ilegales, sino del Ejército ecuatoriano, extremo negado por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó de que la “amenaza” fue “neutralizada” y no representa un peligro para la comunidad. “La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano”, indicó.