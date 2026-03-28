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    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Las Fuerza de Defensa de Israel sostienen que interceptaron la amenaza.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Foto referencial

    Los hutíes de Yemen lanzaron su primer ataque a Israel desde el inicio de la guerra con Irán, incorporándose este sábado en el conflicto. El grupo rebelde es integrante del Eje de la Resistencia, que es una alianza encabezada por Irán, donde están también Hezbolá y Hamas.

    La organización política y armada islamista anunció su ataque de bombardeo con misiles balísticos mediante Yahya Saree, el portavoz militar del movimiento, quien planteó además que los objetivos eran sitios militares sensibles al sur de Israel, resultante en sirenas que sonaron en Beersheba.

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Saree sostuvo que los ataques van de la mano con la “heroica resistencia” de Irán, además de afirmar que las arremetidas de las fuerzas armadas de Yemen van a continuar hasta que la agresión a todos los frentes de resistencia cese. Agregó también que la operación había cumplido con sus objetivos.

    Cabe estacar que mediante la plataforma X, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que identificaron el lanzamiento de un misil desde Yemen a su país y que los sistemas de defensa aéreos interceptaron la amenaza sin heridos.

    Lee también:

    Más sobre:HutíesYemenIsraelGuerra en Medio OrienteGolfo pérsico

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