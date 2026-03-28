Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

Al menos una persona murió y otras resultaron heridas a causa de un ataque efectuado en la noche de este viernes por Irán contra territorio israelí, en el marco de la guerra desatada hace casi un mes por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán.

“ Los técnicos de emergencias médicas y los paramédicos de la Magen David Adom (MDA) -la Estrella de David Roja- han certificado la muerte de un hombre de unos 60 años en Tel Aviv, y están prestando asistencia médica a dos heridos leves en otro lugar del centro de Israel” , anunció el organismo de asistencia en redes sociales tras el “lanzamiento de misiles” hacia el centro del país.

Following missile fire toward central Israel:



MDA EMTs and paramedics have pronounced the death of a man approximately 60 years old at a scene in Tel Aviv, and are providing medical treatment to 2 lightly injured casualties at another scene in central Israel. pic.twitter.com/6ltXIcKWc6 — Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026

“Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos”, relató Shai Bachar, técnico de emergencias de MDA.

De acuerdo con los servicios de rescate, fueron al menos seis submuniciones de un misil balístico iraní, que transportaba una ojiva de bomba de racimo, las que impactaron en el centro del territorio.

Una de ellas fue la que provocó la muerte de la, hasta ahora, única víctima fatal, que no se encontraba en un refugio antibombas. Otra submunición impactó en un edificio residencial e hirió levemente a dos hombres de unos 50 años.