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    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    La Magen David Adom certificó el fallecimiento de un hombre de unos 60 años en Tel Aviv, tras el impacto de al menos seis submuniciones de un misil balístico iraní lanzado contra territorio israelí.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ambulancia y efectivos de Magen David Adom (MDA) en Tel Aviv. Imagen MDA. REMITIDA / HANDOUT por MAGEN DAVID ADOM (MDA), LA ESTRELLA DE DAVID ROJA MAGEN DAVID ADOM (MDA), LA ESTRELLA DE DAVID ROJA

    Al menos una persona murió y otras resultaron heridas a causa de un ataque efectuado en la noche de este viernes por Irán contra territorio israelí, en el marco de la guerra desatada hace casi un mes por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán.

    Los técnicos de emergencias médicas y los paramédicos de la Magen David Adom (MDA) -la Estrella de David Roja- han certificado la muerte de un hombre de unos 60 años en Tel Aviv, y están prestando asistencia médica a dos heridos leves en otro lugar del centro de Israel”, anunció el organismo de asistencia en redes sociales tras el “lanzamiento de misiles” hacia el centro del país.

    “Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos”, relató Shai Bachar, técnico de emergencias de MDA.

    De acuerdo con los servicios de rescate, fueron al menos seis submuniciones de un misil balístico iraní, que transportaba una ojiva de bomba de racimo, las que impactaron en el centro del territorio.

    Una de ellas fue la que provocó la muerte de la, hasta ahora, única víctima fatal, que no se encontraba en un refugio antibombas. Otra submunición impactó en un edificio residencial e hirió levemente a dos hombres de unos 50 años.

    Más sobre:IsraelIránAtaqueMuertoHeridosSubmunicionesTel AvivMundo

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