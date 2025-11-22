Congresista republicana Marjorie Taylor Greene anuncia que dejará su cargo tras disputa con Trump por caso Epstein

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de los grandes apoyos legislativos durante el primer mandato de Donald Trump y, en su apogeo, pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again) comunicó que renunciará a su cargo el próximo 5 de enero.

Una decisión que la representante por el estado de Georgia dio a conocer luego de que el presidente de Estados Unidos le retirara su apoyo por su insistencia en la publicación de los documentos del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en que me llamen traidora ni en que reciba amenazas del presidente de los Estados Unidos, por quien luché”, sostuvo Greene en un carta publicada en la red social X donde comunicó su decisión.

Junto a esta, la legisladora también publicó un vídeo en el que reafirmó su dimisión, enumeró una serie de logros y criticó a Trump, quien el pasado viernes 14 amenazó con respaldar a un candidato republicano para desbancarla en las elecciones del próximo año.

My message to Georgia’s 14th district and America.

Thank you. pic.twitter.com/tSoHCeAjn1 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 22, 2025

“Tengo demasiado amor propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos, solo para luchar y ganar mis elecciones mientras que es probable que los republicanos pierdan las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Greene.

La representante por Georgia criticó en el último tiempo al mandatario de EE.UU. y a sus correligionarios del Partido Republicano, además de a los Demócratas, por el rumbo de la legislatura, tanto por no haber hecho lo suficiente para reducir los costos para los votantes, como sus políticas arancelarias y el cierre de gobierno por más de 40 días, periodo en el que, a su juicio, los ciudadanos estadounidenses tuvieron que “soportar un repugnante drama político de ambos partidos”.

La congresista además enfatizó su “lealtad” al proyecto de Trump, pero reafirmó que esta fidelidad “debe ser mutua”, después de que el líder republicano la calificara de “traidora”, “lunática” y “chiflada”, y le retirara su apoyo afirmando que apenas tenía posibilidades de ser reelegida como congresista.

El jefe de Estado también acusó a Greene de haber traicionado los principios del Partido Republicano y de pasarse a “la izquierda radical”, antes de declararse convencido de que “la maravillosa y conservadora gente” de su estado está pensando impugnarla en unas elecciones primarias, porque “ella también les tiene hartos con sus histrionismos”.

Greene señaló que todas las críticas “tienen que ver con el caso Epstein”, en referencia a su apoyo a la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y sus vínculos con el actual mandatario norteamericano.