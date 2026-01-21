SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    La iniciativa fue respaldada por una veintena de diputados de diferentes bancadas.

    Por 
    Europa Press
    Presidente peruano José Jerí. Foto: Archivo

    El Congreso de Perú ha presentado este miércoles una moción de censura contra el presidente, José Jerí, por sus encuentros secretos con un empresario chino, si bien ahora es necesario que la cámara convoque un pleno extraordinario para debatir la propuesta, ya que se encuentra en receso hasta marzo.

    La iniciativa ha sido respaldada por una veintena de diputados de diferentes bancadas. Ruth Luque, del Bloque Democrático, ha señalado en un mensaje en redes sociales que “un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”.

    “Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte”, ha planteado la diputada en referencia a la expresidenta peruana, a quien finalmente sucedió Jerí después de varios intentos de la oposición por cesarla del cargo debido a diferentes polémicas e irregularidades.

    Además de las firmas de las bancadas de la izquierda del arco parlamentario, la moción de censura ha encontrado el respaldo de diputados de fuerzas de la derecha peruana, como Acción Popular o Avanza País.

    El texto ha ido dirigido a Jerí en calidad de presidente del Congreso, cargo que ostenta junto al de presidente encargado tras el cese de Boluarte. En caso de ser destituido también dejará de ser jefe de Estado. Para poner en marcha el proceso es necesario convocar un pleno extraordinario, o bien por orden el presidente interino de la cámara, Fernando Rospigliosi, o a través de una petición de 43 diputados.

    Si prospera la moción de censura, los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva permanecerían en funciones y convocarían una nueva elección para elegir al nuevo presidente del Congreso, que asumiría como presidente encargado con vistas a preparar las elecciones previstas para abril de 2026.

    A finales de diciembre, la prensa peruana publicó unas imágenes del presidente peruano acudiendo a un establecimiento clausurado del empresario chino Zhihua Yang en Lima, un encuentro fuera de su agenda oficial al que acudió en coche oficial. En ellas se ve a Jerí entrando en el local furtivamente, con capucha y gafas de sol.

    “Nada que ocultar”

    En una entrevista para Canal N, el presidente peruano ha reconocido haberse reunido con esta persona en tres ocasiones en las últimas semanas, pero ha negado que los encuentros tuvieran nada de ilícito. “Hay un propósito de distorsionar actos comunes como ir a un chifa o ir a comprar a una tienda”, ha protestado.

    Uno de los presentes en una de esas visitas al restaurante chino era Ji Wu Xiaodong, procesado por tráfico ilegal de madera, hecho del que Jerí, ha remarcado, no tenía conocimiento. “Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo”, ha justificado en alusión a Zhihua.

    Con respecto a este último, Jerí ha asegurado que no tiene contacto con él después de haber comprobado que “viene perjudicando” a la Presidencia. “No puedo considerar que sea una persona que siga siendo mi amigo”, ha dicho.

    PerúJosé Jerímoción de censuraCongresoempresario chinoZhihua YangJi Wu XiaodongMundo

