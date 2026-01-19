La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

El Chifagate es el escándalo que actualmente remece la política peruana y que involucra al Presidente José Jerí y al empresario chino, Zhihua Yang, que cuenta con la concesión de la hidroeléctrica Pachachaca 2 (Apurímac), que ha tenido pocos avances hasta la fecha.

La controversia se desató cuando se dio a conocer que el mandatario había tenido una reunión el 26 de diciembre, pasadas las 10 de la noche, con el empresario, conocido coloquialmente como el chino Johnny. La cita fue llevada a cabo con absoluto hermetismo en un chifa (restaurante de comida china fusionada con la peruana) en el distrito limeño de San Borja y fuera de cualquier agenda oficial conocida.

Ante las críticas, el jefe de Estado aseguró que la reunión no tuvo un carácter irregular y que estuvo relacionada con la planificación de actividades por el Día de la Amistad Perú–China, algunas de las cuales, según su versión, también se habrían desarrollado en el Palacio de Gobierno.

El mandatario volvió a reunirse en privado con el empresario Zhihua Yang, esta vez en un local que no figuraba en su agenda oficial y que horas antes había sido clausurado por la Municipalidad de Lima.

👉https://t.co/ufOvihDkYN#PurosFactos pic.twitter.com/RrywBXEBEX — RPP Noticias (@RPPNoticias) January 19, 2026

La explicación oficial fue puesta en duda por fuentes de la comunidad china en Perú, que señalaron que Zhihua Yang no tendría un rol activo en la organización de dicha conmemoración. Además, indicaron que no existen antecedentes de mandatarios peruanos coordinando este tipo de actividades con empresarios chinos de manera directa.

Pero ese no fue el único encuentro, indicó el programa Cuarto Poder, de América TV. Jerí se reunió nuevamente con Zhihua en un local comercial en el jirón Paruro 763, en la calle Capón, en el centro de Lima. En las imágenes de este nuevo encuentro se ve al mandatario, con unos lentes oscuros, siguiendo al empresario, pero luego usa su celular para llamar a alguien. Y en un momento se observa a Jerí muy ofuscado con quien está conversando telefónicamente.

El Presidente peruano, José Jerí.

Por su parte, el programa dominical Punto Final pudo conseguir los descargos del área de prensa del Palacio de Gobierno. Según el Ejecutivo, esta reunión se dio porque el presidente Jerí, en persona, “quería comprar caramelos chinos” porque son sus favoritos. Además, indicaron que esta vez el mandatario no estaba encapuchado, sino vestido con la misma ropa que llevaba ese día.

Ninguno de los encuentros figura en la agenda presidencial ni fue comunicado oficialmente. Según el dominical, esta reunión ocurrió el pasado 6 de enero al promediar las 6:00 p.m. y fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, imágenes a las que pudo acceder el programa periodístico.

El escándalo siguió creciendo al conocerse que Yang incluso había ido al Palacio de Gobierno en varias ocasiones. Registros del Despacho Presidencial dan cuenta de al menos tres ingresos del empresario entre diciembre y enero, previos y posteriores a la reunión en el chifa de San Borja.

La primera visita se produjo el 12 de diciembre, con una permanencia cercana a una hora. Luego, el 29 de diciembre, el empresario volvió a ingresar y permaneció aproximadamente tres horas, en una reunión que, según el registro, habría estado vinculada al área de Comunicaciones. Un tercer ingreso se dio el 5 de enero, con una duración superior a una hora.

Si bien ninguna de estas visitas figura oficialmente como un encuentro directo con el presidente, todas estuvieron relacionadas con oficinas estratégicas del Ejecutivo. El dominical Punto Final recordó que Zhihua Yang ya había sido vinculado antes a viajes realizados a China en 2024, en los que participaron congresistas y personas cercanas al poder, sin que se explicaran públicamente los motivos de esos desplazamientos.

🟡 JERÍ VUELVE A ENCONTRARSE CON EMPRESARIO CHINO EN LOCAL CLAUUSURADO | #Siemprealasocho https://t.co/LItClv9DMX — El Comercio (@elcomercio_peru) January 19, 2026

Además, se informó que el empresario integró una delegación que viajó al país asiático en julio de ese año, encabezada por la entonces presidenta Dina Boluarte, y participó en actividades oficiales de alto nivel.

Los negocios del chino Johnny

Yang es propietario o controla 16 empresas, como constructoras, vendedoras de maquinaria pesada, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes, entre otras, indicó el diario La República que se basó en Registros Públicos. Algunas de ellas son América Sam y Construcciones Capón proveedoras del Estado: la primera registra contratos por S/2,1 millones (US$ 625.520) y la segunda por S/4,5 millones (US$ 1,3 millones).

Sin embargo, quizás el emprendimiento más importante que encabezó, con la participación de empresarios de la comunidad de Fujian, es la inversión en la hidroeléctrica de Pachachaca 2, en Apurímac.

El 26 de febrero de 2023, durante el gobierno de Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas adjudicó a la empresa Hidroeléctrica América la concesión de Pachachaca 2, comprometiéndose con una inversión de S/24,4 millones (US$7,2 millones) para poner en funcionamiento la generadora de energía.

Según el contrato, las obras debían comenzar el 1 de mayo de 2023 y culminar el 1 de mayo de 2026. Pero desde el principio se reportaron dificultades. Virtualmente no se ha avanzado nada, según el último informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), citado por el diario La República.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: Europa Press PRESIDENCIA DE PERÚ

El edificio donde se produjo la reunión del 6 de enero funciona como centro de operaciones para un conglomerado de empresas bajo su gerencia, entre las que destacan Tenda Cerámicas AC, Hidroeléctrica América SAC y América Capón SAC. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, Yang llegó al país en el año 2000 y ha consolidado un imperio que importa desde fibra óptica y drones hasta equipos de seguridad.

Un punto crítico en sus conexiones políticas es la relación con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte. Las investigaciones periodísticas señalan que Tenda Cerámicas AC contrató los servicios legales de Boluarte en dos oportunidades durante 2023 y 2024, mientras que América Capón SAC hizo lo propio en octubre de 2023.

La actividad comercial de Yang ha estado marcada por constantes conflictos con la normativa estatal. El congresista Carlos Zeballos denunció que la empresa Tenda Cerámicas AC opera una planta industrial en la región de Ica sin contar con licencias municipales, zonificación aprobada ni autorizaciones ambientales, lo que ha generado quejas de los agroexportadores de la zona.

Diversos trabajos periodísticos han intentado descifrar el verdadero motivo detrás de las reuniones a medianoche entre el mandatario y Zhihua Yang. Una de las primeras líneas de investigación, difundida por el medio digital La Pista Clave, apunta a los intereses estratégicos en la empresa estatal Petroperú. En un contexto de reestructuración que diversos sectores califican como una “privatización encubierta”, conglomerados como China Tianchen Engineering Corporation han mostrado un marcado interés en la petrolera, coincidiendo con las visitas de empresarios chinos a la sede de la estatal.

Otra hipótesis vincula la reunión con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el objetivo de Yang sería la venta de 8 mil cámaras de videovigilancia para el transporte público por un monto de 112 millones de soles (aproximadamente 33 millones de dólares). Se señala que Jerí habría presionado para acelerar un Decreto de Urgencia que facilite esta adquisición, reemplazando incluso al jefe de la ATU para allanar el camino al millonario contrato.

Xiadong Ji Wu

El otro empresario que ha estado en el centro de la polémica es Xiadong Ji Wu, quien se encuentra investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, y que visitó tres veces el Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a pesar de tener una medida judicial de arresto domiciliario vigente.

De acuerdo con la Fiscalía, Xiadong Ji Wu formaría parte de una organización criminal denominada “Los hostiles de la Amazonía”, una red dedicada a la comercialización ilegal de madera. El empresario enfrenta investigaciones por presunta organización criminal, cohecho activo genérico, corrupción agravada y tráfico de influencias, detalló un reportaje del programa Cuarto Poder.

🔴 De acuerdo con un reportaje, el empresario Xiadong Ji Wu formaría parte de una organización criminal denominada 'Los hostiles de la Amazonía', una red dedicada a la comercialización ilegal de madera.https://t.co/hPyr3vSMGk — RPP Noticias (@RPPNoticias) January 19, 2026

Xiadong Ji Wu visitó en reiteradas ocasiones el Palacio de Gobierno, siempre acompañado de Zhihua Yang, quien, según denuncias periodísticas, se reunió en al menos dos ocasiones con Jerí tanto en el chifa como en el local del encuentro del 6 de enero.

Según Radio Programas del Perú (RPP), este empresario también fue al Palacio Pizarro el 12 de diciembre de 2025, argumentando una “reunión de trabajo”. En esa ocasión, fue recibido por Mirelia Liz Cano Gutiérrez, subsecretaria de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Después fue el 29 de diciembre de 2025, a las 9:32 de la mañana, junto a Zhihua Yang, siendo recibido por Johanna Mercedes Ocampo Santos, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa. La tercera visita ocurrió el 5 de enero de 2026, también con Zhihua Yang, y fue atendido por la misma funcionaria del Ejecutivo.

Estas visitas se realizaron a pesar de que desde 2024 el empresario chino debía cumplir una restricción judicial. Al respecto, en 2022, el Poder Judicial le impuso prisión preventiva por 24 meses, medida que fue apelada. Durante el proceso, Xiadong Ji Wu salió del país rumbo a Estados Unidos en agosto de ese año, pese a que posteriormente la prisión preventiva fue confirmada.

Las nuevas imágenes, que muestran un segundo encuentro entre el presidente interino José Jerí y el empresario Zhihua Yang, lo han colocado bajo la lupa. La controversia podría derivar en una moción de censura presentada por el Congreso contra la presidencia interina, según explicó en entrevista el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

“Lo que ha pasado es muy grave. Hay elementos de convicción que ayudan a armar el rompecabezas”, señaló Rospigliosi en Exitosa Noticias.

👀 🚨 Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas



Desde el Congreso, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) promueve la moción de vacancia contra Jerí por las reuniones con el empresario chino Shihua Yang y por el supuesto… — La República (@larepublica_pe) January 19, 2026

Rospigliosi subrayó que el procedimiento de moción de censura es más simple y expedito que el mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente, pues requiere solo la mayoría simple de los presentes en el pleno, en contraste con los 87 votos necesarios para una vacancia.

Al respecto, el diario La República informó que la solicitud impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ya cuenta con 14 firmas. “(La vacancia) debe ser la postura de todos los congresistas. Imagínense tener a un presidente encapuchado a altas horas de la noche; en ningún país se ha visto, es algo imperdonable e insostenible”, expresó Montalvo, quien busca la reelección para la Cámara de Senadores por Perú Libre.

Asimismo, la moción por incapacidad moral permanente contra Jerí también se sustenta en la emisión de un decreto supremo en Año Nuevo que tendría como objetivo la supuesta privatización de PetroPerú.