Contagiados asintomáticos, el nuevo obstáculo en la lucha contra el coronavirus

En una suerte de giro en el enfoque para combatir la pandemia por el coronavirus, las autoridades de salud de distintos países han comenzado a alertar por el alto número de personas que se han contagiado y que no han presentado síntomas, lo que dificulta los esfuerzos para predecir el curso del Covid-19 y las medidas de contención.

Así lo dio a conocer el doctor Robert Redfield, director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en una entrevista con la Radio Nacional Pública, en la que señaló que un 25% de las personas que se han contagiado con el Covid-19 puede que sea asintomática. “Esto ayuda a explicar cómo el virus continúa expandiéndose por el país”, señaló en la entrevista consignada por el diario The New York Times.

Es por eso que en este contexto el CDC está considerando revisar sus pautas y ampliar la recomendación del uso de mascarilla. Esto pese a que la entidad ha señalado en varias oportunidades que los ciudadanos que no estén enfermos no necesitan usar una. Pero ahora, considerando la nueva información de que las personas pueden estar contagiadas sin sentirse enfermas o que transmiten el virus un par de días antes de presentar síntomas, decidieron “revisar sus lineamientos de manera exhaustiva”.

En este sentido, el periódico alude a lo ocurrido con el crucero Diamond Princess, en el que un 18% de las personas a bordo nunca desarrolló síntomas. Mientras que un reporte de Hong Kong sugiere que entre un 20% y un 40% de las transmisiones en China se produjeron antes de que aparecieran los síntomas.

El gran nivel de expansión encubierta podría explicar, dice The New York Times, por qué este virus es el primero que no pertenece a la familia de la influenza que ha comenzado una pandemia.

(Foto: Europa Press) Transeúntes con mascarillas caminan frente a la Bolsa de Nueva York en medio del brote de coronavirus.

En la misma línea, las autoridades chinas comenzaron desde ayer a incluir en sus estadísticas diarias las cifras de contagiados que no presentan síntomas. “Incluiremos informes sobre casos asintomáticos, cualquier cambio de estado y cómo se están gestionando”, explicó Chang Jile, director de la Oficina de Control y Prevención de Enfermedades. “Fortaleceremos nuestro trabajo de monitorización, vigilancia, cuarentena y tratamiento de los portadores asintomáticos y haremos muestreos en áreas clave para investigar y analizar a esos portadores”. Los contactos cercanos de esos asintomáticos también serán puestos bajo cuarentena, añadió.

En los últimos días, los medios locales dieron conocer varios casos en los que esos pacientes asintomáticos han sido la fuente de algunos contagios. Así ocurrió en la provincia de Henan, donde una mujer se infectó tras estar en contacto con un hombre que no presentaba fiebre, tos ni problemas respiratorios.

La Comisión Nacional de Salud china informó ayer que se registraron 130 casos nuevos de personas que no presentaron síntomas. Así, en total se contabilizaron 1.367 portadores asintomáticos bajo observación. La cifra contrasta con la que reportó el diario hongkonés South China Morning Post que, basándose en documentos oficiales no revelados, indicó que a fines de febrero había 43 mil casos asintomáticos. En ese sentido, el diario británico The Guardian señala que los investigadores chinos estiman que un 59% de las personas que se han contagiado han presentado síntomas leves o ninguno.

La receta islandesa

Con 350 mil habitantes, Islandia ha realizado pruebas a 17.900 personas por el coronavirus, lo que corresponde a casi un 5% de su población. La mitad de los tests los ha llevado a cabo el laboratorio deCODE Genetics, que busca hacer pruebas a un universo más grande, es decir, a quienes no presentan síntomas y que no se encuentren en cuarentena.

Hasta ahora han realizado 9.000 tests a personas que se han acercado para que les hagan una prueba, de ellas menos del 1% salió positivo. Sin embargo, un 50% dijo que no había presentado síntomas, lo que confirma lo señalado por varios estudios que apuntan a que son justamente estos casos los que han jugado un rol clave en la expansión del virus.

(Foto: AFP) Paramédicos preparan una camilla en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York.

“Lo que pienso es que debido a que estamos haciendo pruebas a la población en general, podemos registrar a las personas a comienzos de la infección antes de que comiencen a mostrar síntomas”, comentó a CNN el fundador de la empresa, Kári Stefánsson.

Hasta ahora los expertos no han determinado la razón por la que algunas personas presentan síntomas y otras no, si acaso esto se relaciona con alguna mutación del virus, además de factores medioambientales.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países que realicen esfuerzos particulares para detectar precisamente aquellos casos de contagios en que las personas no presentan síntomas.