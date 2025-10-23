Corea del Norte confirma el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” tras cinco meses sin ensayos

Corea del Norte afirmó este miércoles haber realizado “la prueba de un importante sistema de armas” con el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” el día de ayer, lo que viene a confirmar lo reportado por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El ejército surcoreano aseguró el martes haber detectado el lanzamiento de múltiples misiles balísticos por primera vez en cinco meses y a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico en el país.

“La Administración de Misiles de la República Popular Democrática de Corea realizó con éxito la prueba de un importante sistema de armas el 22 de octubre”, indicó la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

En la nota además se afirma que la prueba forma parte de un programa de “desarrollo de la capacidad de defensa para mejorar la sostenibilidad y la eficacia de la disuasión estratégica contra posibles enemigos”.

Pruebas proyectiles Corea del Norte. Imagen agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

En el ensayo dos “proyectiles hipersónicos” fueron lanzados desde el municipio de Pyongyang hacia el noreste, impactando “en la meseta del pico Kwesang”, en la provincia de Hamgyong del Norte, en el extremo nororiental del país.

El acto estuvo presidido por el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Pak Jong Chon, según precisó la agencia, que no hizo mención a la asistencia del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Por su parte, Pak aseguró que las actividades militares norcoreanas pretenden reforzar la disuasión bélica.

La última vez que Corea del Norte realizó disparos con misiles balísticos o de crucero fue el 22 de mayo, por lo que estos lanzamientos son los primeros desde que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio.

Desde ese momento él ha abogado por un acercamiento con Corea del Norte para intentar resolver el conflicto.

Las pruebas norcoreanas llegan además a pocos días de la citada cumbre de APEC, en la que está previsto que participe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se embarcará a finales de esta semana en una gira por Asia que tiene ya paradas confirmadas en Malasia y Japón, sin que por ahora haya detalles sobre su agenda.