Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

Al menos 10 misiles balísticos habría lanzado el gobierno de Corea del Norte hacia el mar de Japón, en el contexto de las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Estados Unidos y Corea del Sur durante los últimos días.

La información fue entregada por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, con información del ejército de aquel país. El lanzamiento se habría producido desde la zona de Sunan.

El tema también fue abordado desde Japón por el ministro de Defensa de aquella nación. Shijiro Koizumi habría señalado que no se habrían registrado daños tras el lanzamiento.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habría solicitado “recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etcétera.; y estar completamente preparados para imprevistos”, según un comunicado de su oficina.

Lo anterior ocurre mientras se desarrollan los ejercicios militares anuales de Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que iniciaron durante esta semana y se extenderían hasta el 19 de marzo, con la participación de más de 18 mil efectivos.

Mientras estas dos naciones defienden la instancia como maniobras anuales de carácter defensivo, desde Corea del Norte los consideran un “ensayo de invasión”.

En ese sentido, ya esta semana la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Yo-jong, habría advertido que habrían “terribles consecuencias” si continuaban estos ejercicios, según declaraciones citadas por la agencia estatal KCNA.