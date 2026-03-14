SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    La acción se contextualizaría en el desarrollo de ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos durante esta semana.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial de misil balístico de Corea del Norte

    Al menos 10 misiles balísticos habría lanzado el gobierno de Corea del Norte hacia el mar de Japón, en el contexto de las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Estados Unidos y Corea del Sur durante los últimos días.

    La información fue entregada por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, con información del ejército de aquel país. El lanzamiento se habría producido desde la zona de Sunan.

    El tema también fue abordado desde Japón por el ministro de Defensa de aquella nación. Shijiro Koizumi habría señalado que no se habrían registrado daños tras el lanzamiento.

    Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habría solicitado “recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etcétera.; y estar completamente preparados para imprevistos”, según un comunicado de su oficina.

    Lo anterior ocurre mientras se desarrollan los ejercicios militares anuales de Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que iniciaron durante esta semana y se extenderían hasta el 19 de marzo, con la participación de más de 18 mil efectivos.

    Mientras estas dos naciones defienden la instancia como maniobras anuales de carácter defensivo, desde Corea del Norte los consideran un “ensayo de invasión”.

    En ese sentido, ya esta semana la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Yo-jong, habría advertido que habrían “terribles consecuencias” si continuaban estos ejercicios, según declaraciones citadas por la agencia estatal KCNA.

    Lee también:

    Más sobre:Corea del NorteJapónCorea del SurEstados UnidosMisil balísticoMar de Japón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025

    La historia secreta de revista Fibra

    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

    Lo más leído

    1.
    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025
    Chile

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025

    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.
    Negocios

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”
    El Deportivo

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón
    Mundo

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    La historia secreta de revista Fibra
    Paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir