Mundo

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

"Para mantener de forma permanente este equilibrio y garantizar una paz duradera en la península de Corea, hemos incluido la vía nuclear en nuestra Constitución como algo sagrado y absoluto que no puede ser tocado ni manipulado", señalaron desde el país.

Por 
Europa Press

Corea del Norte ha rechazado cualquier posible desnuclearización del país y ha afirmado que las peticiones en este sentido implican que Pyongyang “entregue su soberanía”, al tiempo que ha subrayado que su capacidad de disuasión gracias a sus armas nucleares “mantiene un estado de equilibrio y garantiza una paz duradera” en la península de Corea.

El viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong, ha señalado en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “la imposición de la desnuclearización a Corea del Norte es el equivalente a reclamar que entregue su soberanía, su derecho a la existencia y que viole su Constitución”, antes de afirmar que pese a “la tremenda amenaza militar” contra Pyongyang y “el peligroso clima de seguridad”, la situación no ha derivado en un conflicto precisamente por este armamento.

“Gracias al fortalecimiento de nuestra capacidad de disuasión militar, en proporción directa a la creciente amenaza de agresión por parte de Estados Unidos y sus aliados, la voluntad de los países enemigos de provocar una guerra se encuentra totalmente controlada y el equilibrio de poder en la península de Corea está garantizado”, ha sostenido.

“Para mantener de forma permanente este equilibrio y garantizar una paz duradera en la península de Corea, hemos incluido la vía nuclear en nuestra Constitución como algo sagrado y absoluto que no puede ser tocado ni manipulado”, ha dicho. “Nunca cederemos soberanía, abandonaremos el derecho a la existencia o violaremos la Constitución”, ha agregado.

Así, ha reseñado que el líder norcoreano, Kim Jong Un, “ha dejado claro” que las autoridades “protegerán firmemente y sin la más mínima vacilación” la Carta Magna en lo relativo a las “fuerzas nucleares”, “perpetuando la posesión de armas nucleares y garantizando de forma exhaustiva los intereses supremos del Estado”. “Bajo ninguna circunstancia nos alejaremos de esta posición”, ha reiterado.

Kim ha subrayado además durante su discurso que la situación de seguridad en la península de Corea “hace frente a unos desafíos más graves que nunca” y ha apuntado a las alianzas militares entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que “podrían evolucionar rápidamente en un bloque militar más ofensivo y agresivo, con elementos nucleares en su seno”, en referencia directa a Washington.

“Las maniobras de guerra y el refuerzo militar frente a nuestro Estado está rompiendo todos los récords anteriores en términos de tamaño, naturaleza, frecuencia y amplitud”, ha denunciado, antes de asegurar que “en ningún otro lugar del mundo, salvo en la península de Corea, se ve a la principal potencial nuclear del mundo y a sus aliados llevando a cabo maniobras bilaterales y multilateral durante todo el año”.

