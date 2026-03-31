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    Corte Suprema de EE.UU. rechaza la ley que prohibía la “terapia de conversión” para menores LGBT

    El máximo tribunal respaldó una impugnación a una ley de Colorado que prohibía a los psicoterapeutas utilizar la “terapia de conversión”, argumentando que censura la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista general del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 1 de junio de 2024. Foto: Archivo Will Dunham

    La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el martes una impugnación a una ley de Colorado que prohibía a los psicoterapeutas utilizar la “terapia de conversión” destinada a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un menor LGBT, dando la razón a una consejera cristiana con licencia que impugnó la ley por motivos de libertad de expresión.

    En un fallo de 8 a 1, los magistrados revocaron la decisión de un tribunal inferior que había ratificado la ley en un caso presentado por Kaley Chiles, quien argumentó que violaba las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra la restricción gubernamental de la libertad de expresión. Chiles, cristiana practicante, ha dicho que “cree que las personas prosperan cuando viven de acuerdo con el designio de Dios, incluido su sexo biológico”.

    El juez Neil Gorsuch, en nombre del tribunal, afirmó que la ley “censura la libertad de expresión en función del punto de vista”. La Primera Enmienda, escribió, “constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”.

    En una opinión disidente individual, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió que los estados deberían tener libertad para regular la atención médica, incluso si esto implica restricciones incidentales a la libertad de expresión. La decisión, escribió Jackson, “abre una caja de Pandora” que “amenaza con menoscabar la capacidad de los estados para regular la prestación de atención médica en cualquier aspecto”.

    El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, el primer hombre abiertamente gay elegido gobernador estatal de EE.UU. y crítico de las terapias de conversión, promulgó la ley en 2019. La administración del presidente republicano Donald Trump respaldó a Chiles en la impugnación de la ley.

    Chiles estuvo representada por Alliance Defending Freedom, una organización legal conservadora que ha comparecido con frecuencia ante el tribunal en los últimos años. El grupo también representó a una diseñadora web cristiana que impugnó con éxito la ley antidiscriminación de Colorado porque no quería trabajar con parejas del mismo sexo.

    Colorado se encuentra entre los más de 24 estados y el Distrito de Columbia que restringen o prohíben la terapia de conversión para pacientes menores de 18 años. Colorado había declarado en documentos judiciales que fallar a favor de Chiles socavaría el poder de los estados para proteger a los pacientes de una atención médica deficiente.

    Más sobre:EE.UU.Corte Suprematerapia de conversiónColoradoKaley ChilesJared PolisAlliance Defending FreedomMundo

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