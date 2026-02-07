Costa este de los EE.UU. enfrentará nueva ola de frío: temperaturas podrían alcanzar los -34°C. Imagen referencial

Una nueva ola de frío enfrentará la costa este de los Estados Unidos desde este sábado hasta el próximo lunes 9 de febrero, según el reporte climático por parte del Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) del mencionado país.

Según el último boletín por parte de esta institución, “una oleada de aire ártico peligrosamente frío" se extendería por el noreste y el Atlántico medio.

A pesar que se espera que las máximas no superen los -6°C en las zonas afectadas, la sensación térmica llegaría a ser incluso más baja debido al desarrollo de fuertes vientos. En el noroeste de la nación la sensación podría llegar a ser de -34°C y de entre -12°C y -15°C cerca de la costa.

“Estas bajas temperaturas, combinadas con el viento, representan un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta”, enfatizó la NWS en su boletín.

El último frente frío en la costa este ha resultado fatal para la población, con más de 100 personas fallecidas por todo el país.

Por otro lado, el alcalde Nueva York, Zohran Mamdani, también advirtió a la población de las peligrosas condiciones que se enfrentarán este fin de semana.

“Nos dirigimos hacia lo que serán algunos de los días más fríos hasta ahora, con temperaturas reales que caerán en picado hasta los – 10º F (-23,3º C), lo que supondrá condiciones letales“, aseguró a la prensa durante la jornada del viernes.

En esta ciudad, una de las más afectadas por las heladas en Estados Unidos estas últimas semanas, han fallecido 17 personas por el frío.

Por otro lado, si el pronóstico se cumple, las temperaturas alcanzadas en Nueva York serían el tercer récord histórico para la ciudad, después de los -15º F (-26ºC) del 9 de febrero de 1934 y los -13° F (-25°C) alcanzados el 30 de diciembre de 1917.