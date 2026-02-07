SUSCRÍBETE POR $1100
    Ideología “woke”, relaciones con China y conflictos con Trump: las razones del Pentágono para cortar lazos con Harvard

    El secretario de Guerra afirmó que también se revisarán los programas que el Pentágono mantiene con otras universidades.

    Por 
    Tomás Gómez

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes que el Pentágono terminará con todos los vínculos académicos -entre ellos educación militar, becas y programas de certificación- que tienen con la universidad de Harvard a partir del periodo académico 2026-2027.

    A través de un video subido a la red social X, Hegseth afirmó que “por demasiado tiempo este departamento (el Pentágono) ha enviado a sus mejores oficiales a Harvard esperando que la universidad comprenda y aprecie mejor a nuestros combatientes. En cambio, demasiados de nuestros oficiales vuelven pareciéndose demasiado a Harvard: con ideas llenas de ideologías globalistas y radicales que no fortalecen a nuestras filas”.

    El secretario de Guerra afirmó que la universidad estadounidense tiene programas de investigación que “han establecido colaboraciones con el Partido Comunista Chino”, y que su política actual en el Pentágono “no incluirá gastar billones de dólares en universidades costosas que socavan activamente nuestra misión y perjudican a nuestro país”.

    Junto a esto, Hegseth acusó a Harvard de promover una ideología “woke”, un término usado peyorativamente -principalmente por grupos conservadores estadounidenses- para referirse a posturas más cercanas al progresismo.

    Asimismo, el representante de la administración de Trump afirmó que evaluarán “todos los programas de posgrado vigentes para personal en servicio activo en universidades de las Ivy League y en otras instituciones civiles”.

    Junto a Harvard, las universidades que agrupan la Ivy League nombrada por Hegseth corresponden a Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Brown, Dartmouth y Cornell. Todas ellas son instituciones privadas del noreste estadounidense con alto prestigio académico.

    “El objetivo es determinar si realmente ofrecen una formación estratégica costo-efectiva para los futuros altos mandos, en comparación, por ejemplo, con las universidades públicas y con nuestro propios programas de posgrado militar”, mencionó Hegseth sobre la evaluación que se realizará de estas universidades.

    La pugna entre Trump y Harvard

    El anuncio del secretario de Guerra va en línea con los constantes conflictos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido con varias universidades de su país, especialmente con Harvard.

    La pugna entre estos dos comenzó cuando un grupo de estudiantes de a institución comenzó a realizar manifestaciones en contra de la guerra en Gaza. Tras esto, desde la Casa Blanca aseguraron que la universidad no fue capaz de controlar adecuadamente estos incidentes, los cuales calificaron de “antisemitas”.

    Aquello provocó que la administración de Trump enviara una serie de exigencias para cambiar algunas políticas universitarias en el campus. Entre ellas se pedía establecer protocolos más estrictos ante las protestas pro palestina y revisar programas académicos que el gobierno consideraba ideológicos.

    Harvard se negó a esto por considerarlo una intromisión en su autonomía. En consecuencia, la administración de Trump retiró más de US$2.200 millones en subvenciones federales y congeló más fondos de la universidad.

    Esto último, sin embargo, fue revocado por la jueza del distrito de Boston Allison Burroughs, quien consideró que esta medida fue una “violación de la Primera Enmienda de la Constitución”, según informó el medio Deutsche Welle.

    De cualquier forma, el conflicto entre Trump y Harvard continúa. El pasado 3 de febrero el magnate anunció a través de su red social Truth Social que solicitará un pago de US$1.000 millones por parte de Harvard. Esto debido a “daños y perjuicios” en el contexto de las alegaciones de antisemitismo en contra de la universidad, según informó el medio The Guardian

