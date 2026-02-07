Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

Fue casi a la medianoche del jueves 6 de febrero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de cerca de un minuto en su red social Truth Social. En este, aparecían brevemente las caras del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, superpuestas sobre primates.

El video de Trump hecho con inteligencia artificial estuvo cerca de 12 horas publicado en su cuenta de Truth Social antes de que la Casa Blanca decidiera eliminarlo. Tras eso, desde el gobierno estadounidense se le atribuyó la responsabilidad de la publicación a un miembro del personal que habría subido el video por “error”, según consignó el medio británico BBC.

Horas antes de esto, la secretaria de prensa estadounidense, Karoline Leavitt, intentó apaciguar la polémica que ya se había convertido en Trending Topic en la red social X. Leavitt afirmó que “se trata de un video-meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de fingir indignación y reporten hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”.

A pesar de aquello, las reacciones de los políticos estadounidenses no se hicieron esperar: los demócratas -opositores al gobierno- e incluso representantes del mismo partido republicano de Trump expresaron su repudio por el video.

A través de su cuenta de X, el senador demócrata Bernie Sanders dijo que “Trump publicó un video repugnantemente racista” y agregó: “¿Mis colegas republicanos seguirán arrodillándose ante un presidente racista y autoritario que quiere que el pueblo estadounidense se incline ante él?”.

Mediante la misma red social, el senador republicano Tim Scott expresó que estaba “rezando” para que el video fuera falso, “porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca”, afirmó.

Asimismo, el representante republicano de Nueva York Mike Lawler dijo a The New York Times que la publicación de Trump “es incorrecta e increíblemente ofensiva” y que el video “debería eliminarse de inmediato y se debería ofrecer una disculpa”.

A pesar de esto último, el presidente estadounidense se negó a ofrecer disculpas públicas por la publicación del video o a despedir a quien lo publicó. “No cometí ningún error”, afirmó Trump a bordo de un avión rumbo a Florida ante la pregunta de un periodista.

De igual manera, el magnate aseguró que él no vio el video completo y que “solo se lo dio a la gente” de la Casa Blanca para que lo publicaran.

Hasta ahora, ni el expresidente Barack Obama ni su esposa se han referido a la publicación de Trump.

El contenido del video

El video de exactamente 62 segundos expone la supuesta intervención que, según Trump, se habría realizado durante el 2020 para manipular las máquinas de votación Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de ese año, en las cuales el demócrata Joe Biden se impuso ante el magnate en los comicios.

Acompañado de la canción The Lion Sleeps Tonight, el video muestra a Trump como un león y a varios animales que le rinden homenaje. Asimismo, se muestra a políticos demócratas representados como animales, entre ellos la legisladora de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Biden.

Hasta ahora, ninguno de los políticos que mostraba el video se ha referido al mismo.

El conflicto entre Trump y Obama

Este nuevo episodio se suma a un continuo enfrentamiento entre el magnate republicano y expresidente demócrata. Incluso, no es la primera vez que Trump publica un video realizado con inteligencia artificial sobre Obama.

En julio del 2025, también a través de su red social Truth Social, el presidente compartió un registro falso en donde Obama era arrestado por agentes del FBI mientras él miraba sonriente la escena con la canción YMCA de los Village People de fondo.

Junto a esto, antes de asumir su primer mandato en 2016, Trump afirmó que Obama había nacido en Kenia, a pesar de que el expresidente sea oriundo de Hawái. Años más tarde, el magnate finalmente reconoció la nacionalidad estadounidense y el lugar de origen del representante demócrata.