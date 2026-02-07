Trump tras publicar video que muestra a los Obama como simios: “No cometí ningún error”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó la noche de este viernes a disculparse por compartir un video que muestra al exmandatario Barack Obama y a su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, como simios y dijo a la prensa que no cometió “ningún error” .

Antes de subir a bordo del Air Force One para viajar a Florida, Trump les comentó a periodistas que estaban frente a la Casa Blanca que solo había visto vio el comienzo del video, que se inicia hablando del supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, y no llegó a revisar la parte en que aparecen los Obama, que fue condenada por racista.

It is absolutely positively real. Donald Trump posted this video that depicts the Obamas as apes. It’s 59 seconds into the video.



I just screen grabbed it for the people who are saying it isn’t true.



Was it snuck in there? If so it needs the apology of all time. pic.twitter.com/0ALSFH1Il0 — Jennifer 🟥🔴🧙‍♀️🦉🐈‍⬛ 🦖 (@babybeginner) February 6, 2026

“Lo vi y solo vi la primera parte. Trataba sobre fraude electoral (...) Supongo que al final, hubo algo que a la gente no le gustó; a mí tampoco me gustaría, pero no lo vi ”, dijo el jefe de Estado norteamericano, indicando que se lo pasó a otra persona para que lo publicara y “nadie sabía que eso era lo último (en aparecer)” .

Para luego, ante la consulta de si se iba a disculpar por la publicación como le pidieron los legisladores republicanos, afirmar que no planeaba hacerlo.“No, no cometí ningún error. Es decir, sí reviso miles de cosas, miré el principio. Estaba bien”, recalcó.

El video estaba entre las docenas de publicaciones en la cuenta Truth Social del mandatario estadounidense que se subieron en las últimas horas del jueves 5 y las primeras horas de este viernes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, inicialmente defendió ese contenido diciendo que era “de un video de meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”.

Sin embargo, su posteo provocó una fuerte respuesta por parte de los legisladores republicanos, quienes a menudo se muestran reacios a criticar al líder de su partido.

Entre ellos el senador Tim Scott, un aliado cercano de Trump y un destacado afroamericano de Carolina del Sur, quien escribió en redes sociales que estaba “rezando para que fuera falso porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca” .

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026