La Casa Blanca elimina video racista de Trump que representaba a los Obama como simios tras ola de críticas bipartidistas

Un video compartido en la cuenta de redes sociales de Donald Trump, que mostraba al expresidente demócrata Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios, fue eliminado el viernes tras las críticas de que la publicación del presidente estadounidense evocaba imágenes racistas, utilizadas desde hace tiempo para deshumanizar a las personas de ascendencia africana.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca hizo la publicación por error”, declaró un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado. “Ha sido eliminada”, reiteró.

Karoline Leavitt on Trump's Truth Social post depicting Barack and Michelle Obama as monkeys:



"This is from an internet meme video... Please stop the fake outrage and report on something today that actually matters to the American public." pic.twitter.com/WkxtY3OsZW — FactPost (@factpostnews) February 6, 2026

La declaración se produjo horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificara de “falsa indignación” la oleada de reacciones negativas al video, incluyendo las de varios destacados legisladores republicanos.

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI 🧚‍♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026

La película de Disney de 1994 a la que Leavitt hizo referencia se ambienta en la sabana, no en la selva, y no incluye grandes simios, recordó The Associated Press.

“Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, añadió Leavitt.

A última hora del jueves, Trump compartió un video de un minuto que amplificaba las falsas afirmaciones del presidente republicano de Estados Unidos de que su derrota electoral de 2020 fue resultado de un fraude. El video incluía un clip, aparentemente generado por inteligencia artificial, de primates bailando superpuestos con las cabezas de los Obama.

The White House could have plausibly claimed that Trump didn’t mean to post a stunningly racist video — which briefly shows Barack and Michelle Obama with their heads superimposed on monkeys — to Truth Social last night. Instead, White House Press Secretary Karoline Leavitt… pic.twitter.com/yjE48aKB1D — New York Magazine (@NYMag) February 6, 2026

La publicación apareció en la primera semana del Mes de la Historia Negra y días después de una proclamación de Trump que citó “las contribuciones de los estadounidenses negros a nuestra grandeza nacional y su compromiso duradero con los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad”, consignó The Associated Press.

A video shared by President Trump on social media depicting Barack and Michelle Obama as monkeys has been condemned as racist by prominent Democrats https://t.co/qMVMHPppl1 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 6, 2026

Aunque Trump no incluyó ningún comentario en su publicación, el hecho de compartir el video, uno de decenas publicados en su cuenta de Truth Social durante la noche del jueves, provocó una fuerte reacción.

“Comportamiento repugnante por parte del presidente”, escribió la oficina del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en X. “Todos los republicanos deben denunciar esto. Ahora”.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

En una breve publicación, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, también demócrata, dijo que “Donald Trump es un racista”.

Ben Rhodes, exasesor adjunto de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas en la Casa Blanca de Obama, dijo: “Que persiga a Trump y a sus seguidores racistas el hecho de que los futuros estadounidenses abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian a él como una mancha en nuestro país”.

Donald Trump is a racist. — JB Pritzker (@JBPritzker) February 6, 2026

La publicación en la red social Truth de Trump también generó rápidas críticas de prominentes figuras republicanas, incluido el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, que es aliado del mandatario y único afroamericano en el Senado. “Rezo para que fuera falso porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca”, dijo Scott en X. El legislador preside la campaña de mitad de mandato de los republicanos en el Senado en redes sociales. “El presidente debería eliminarlo”.

El representante republicano Mike Lawler, de Nueva York, calificó la publicación de “incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error”, y dijo que “debería eliminarse de inmediato y ofrecerse una disculpa”.

Let it haunt Trump and his racist followers that future Americans will embrace the Obamas as beloved figures while studying him as a stain on our history. https://t.co/zDMdFtESJ3 — Ben Rhodes (@brhodes) February 6, 2026

Otro republicano, el senador Roger Wicker de Mississippi, es blanco, pero representa al estado con el mayor porcentaje de residentes afroamericanos. Wicker calificó la publicación de “totalmente inaceptable” y dijo que el presidente debería disculparse.

Antes de que la publicación fuera eliminada, Leavitt dijo que era “de un video meme de internet que representaba al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”. El video de Trump incluía una canción de ese musical.

The President’s post is wrong and incredibly offensive — whether intentional or a mistake — and should be deleted immediately with an apology offered. — Mike Lawler (@lawler4ny) February 6, 2026

Durante siglos, los supremacistas blancos han retratado a las personas de ascendencia africana como monos, como parte de campañas para deshumanizar y dominar a las poblaciones negras, señala Reuters.

Trump tiene un historial de retórica racista y promovió durante mucho tiempo la falsa teoría conspirativa de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. En diciembre, Trump describió a los somalíes como “basura” que deberían ser expulsados ​​del país. Se ha referido a ese y a otros países en desarrollo como “países de mierda”. También fue criticado el año pasado por representar al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien es afroamericano, con un bigote de manillar superpuesto y un sombrero.

This is totally unacceptable. The president should take it down and apologize. https://t.co/25muIEPgsj — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) February 6, 2026

Defensores de los derechos civiles han afirmado que la retórica de Trump se ha vuelto cada vez más atrevida, normalizada y políticamente permisible.

“El video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable”, declaró Derrick Johnson, presidente nacional de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), un grupo de derechos civiles, en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters. “Los votantes están viendo esto y lo recordarán en las urnas”.

Trump posting this video — especially during Black History Month— is a stark reminder of how Trump and his followers truly view people. And we’ll remember that in November. https://t.co/PpGKkSwEP4 — NAACP (@NAACP) February 6, 2026

“¿Saben quién no aparece en los archivos de Epstein? Barack Obama”, continuó. “¿Saben quién mejoró la economía siendo presidente? Barack Obama”.

This Black History Month,

I want to remind you of who we are.



As Earth, Wind & Fire sang,

“We are people of the mighty.”



As my father said, “Yes, I’m Black. I’m proud of it.

I’m Black and beautiful.”



We are human beings of varying roles who descend from a diverse people. Not… pic.twitter.com/DdIDzZLjWR — Be A King (@BerniceKing) February 6, 2026

La reverenda Bernice King, hija del asesinado ícono de los derechos civiles Martin Luther King Jr., retomó las palabras de su padre: “Sí. Soy negra. Estoy orgullosa de ello. Soy negra y hermosa”. Elogió a los estadounidenses negros como “diversos, innovadores, trabajadores e inventivos” y añadió: “Dios nos ama como trabajadores postales y profesores, como exprimera dama y expresidente. No somos simios”.