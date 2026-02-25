SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    La información fue confirmada por el Ministerio del Interior de la isla caribeña, que informó que se desconoce el motivo de la presencia de la embarcación en la isla e inició la investigación del caso.

    Por 
    Ignacio Vera
    Lancha de la Guardia Costera de Cuba. Foto: archivo

    El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que la Tropa Guardafrontera de la isla disparó y dio muerte a cuatro hombres a bordo de una lancha con matrícula estadounidense tras ser interceptados en aguas cubanas.

    En un comunicado, la cartera de seguridad interna de Cuba indicó que los pasajeros de la lancha abrieron fuego contra una embarcación de la guardia costera que se les acercó.

    Seis pasajeros más resultaron heridos en el incidente, ocurrido cerca de una isla en la costa norte de Cuba. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas a bordo de la embarcación y el motivo de su presencia en la zona.

    El gobierno cubano afirma haber iniciado una investigación para esclarecer el caso.

    En un comunicado publicado en X a través de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, el Ministerio del Interior indicó que la embarcación con matrícula FL7726SH, registrada en el estado de Florida, fue detectada cerca de Cayo Falcones, en la provincia central de Villa Clara.

    La embarcación cubana, que transportaba a cinco miembros de la guardia fronteriza, se habría acercado a la embarcación para su identificación. “La tripulación de la lancha infractora abrió fuego” e hirió al comandante cubano, según el comunicado.

    “Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el momento de este informe, cuatro agresores a bordo de la embarcación extranjera habían muerto y seis habían resultado heridos”, añadió el comunicado.

    Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

    El incidente se produce en medio de una creciente tensión entre EE. UU. y Cuba, que enfrenta una crisis de combustible cada vez más compleja, agravada por el bloqueo estadounidense de los envíos de petróleo desde Venezuela, un aliado de larga data en la región, a la isla.

    El comunicado cubano aludió a estas tensiones, afirmando que “frente a los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales” y salvaguardar su soberanía.

    El incidente también ocurre mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves para reunirse con líderes del Caribe en medio del impulso de la administración Trump para aumentar la presión sobre el gobierno cubano, entre otros asuntos regionales.

    Más sobre:CubaEstados UnidosMarco RubioDonald TrumpMiguel Díaz-CanelMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras cuestionamientos de Alvarado al gobierno por cable chino: Vallejo pide “solidaridad y respeto” para Muñoz

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    Alianza entre SMU y Blue Express busca instalar casilleros inteligentes en 100 puntos de venta este año

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    Lo más leído

    1.
    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    2.
    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

    3.
    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    4.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob
    Chile

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein
    Negocios

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Margarita Masías, la mejor sudamericana en Sevilla: “El maratón asusta, pero ahora sé que puedo correr mucho más rápido”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense
    Mundo

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva