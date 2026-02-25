Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que la Tropa Guardafrontera de la isla disparó y dio muerte a cuatro hombres a bordo de una lancha con matrícula estadounidense tras ser interceptados en aguas cubanas.

En un comunicado, la cartera de seguridad interna de Cuba indicó que los pasajeros de la lancha abrieron fuego contra una embarcación de la guardia costera que se les acercó.

Seis pasajeros más resultaron heridos en el incidente, ocurrido cerca de una isla en la costa norte de Cuba. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas a bordo de la embarcación y el motivo de su presencia en la zona.

El gobierno cubano afirma haber iniciado una investigación para esclarecer el caso.

En un comunicado publicado en X a través de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, el Ministerio del Interior indicó que la embarcación con matrícula FL7726SH, registrada en el estado de Florida, fue detectada cerca de Cayo Falcones, en la provincia central de Villa Clara.

💥 SHOCKING: Cuban coastguard opens fire on a US speedboat — 4 killed, 6 injured 🇺🇸⚡



Chaos off the Cuban coast has everyone talking. Details are still emerging 😳 pic.twitter.com/aFpUKPN4zT — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 25, 2026

La embarcación cubana, que transportaba a cinco miembros de la guardia fronteriza, se habría acercado a la embarcación para su identificación. “La tripulación de la lancha infractora abrió fuego” e hirió al comandante cubano, según el comunicado.

“Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el momento de este informe, cuatro agresores a bordo de la embarcación extranjera habían muerto y seis habían resultado heridos”, añadió el comunicado.

Los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

El incidente se produce en medio de una creciente tensión entre EE. UU. y Cuba, que enfrenta una crisis de combustible cada vez más compleja, agravada por el bloqueo estadounidense de los envíos de petróleo desde Venezuela, un aliado de larga data en la región, a la isla.

El comunicado cubano aludió a estas tensiones, afirmando que “frente a los desafíos actuales, Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales” y salvaguardar su soberanía.

El incidente también ocurre mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves para reunirse con líderes del Caribe en medio del impulso de la administración Trump para aumentar la presión sobre el gobierno cubano, entre otros asuntos regionales.