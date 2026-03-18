Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó, el miércoles la designación del general del Ejército Gustavo González López como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López.

La mandataria publicó el anuncio en la plataforma X y expresó reconocimiento a Padrino López, quien ocupó el puesto durante más de una década.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez.

La gobernante añadió que Padrino López asumirá con el mismo compromiso y honor “las nuevas responsabilidades” que le encomendarán. Este relevo en el Ministerio de Defensa confirma versiones que circulaban desde hace semanas sobre ajustes en la cúpula militar del Ejecutivo.

González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sustituye a Padrino López en un contexto de estabilidad institucional que el Gobierno chavista mantiene como prioridad.

La designación se produce sin mayores detalles sobre las causas del cambio ni sobre las funciones específicas que Padrino López desarrollará en adelante, indicó el portal venezolano Efecto Cocuyo.