Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 20 heridos

Un tren que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México descarriló este domingo en el área sur de la nación norteamericana, incidente que dejó al menos 20 heridos

El hecho ocurrió cuando una locomotora del Tren Interoceánico, que es un sistema de transporte del gobierno local, sufriera un accidente en el estado de Oaxaca, específicamente en el sector de Nizanda.

De acuerdo con el gobernador local, Salomón Jara Cruz, el incidente había dejado un saldo de 15 personas lesionadas, sin embargo, poco después autoridades federales confirmaron que el número de heridos aumentó a 20.

Jara además dio a conocer, a través de su cuenta en la red social X, que los afectados fueron atendidos “de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y derivados para su evaluación médica correspondiente” a los hospitales cercanos de los municipios de Juchitán y Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El descarrilamiento ocurrió cuando el tren, con 241 pasajeros y nueve empleados a bordo, viajaba por el municipio de Asunción Ixtaltepec.

Poco después de conocerse el accidente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó en su cuenta en X que su administración estaba al tanto del hecho y monitoreando los pasos a seguir.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a los usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, dijo la mandataria.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que el accidente de este domingo fue sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico y que la unidad había salido de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

“Viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”, precisó el organismo.

Medios locales dieron a conocer que este es el segundo incidente en el Tren Interoceánico durante este mes, ya que el pasado 20 de diciembre se registró un accidente en el estado de Chiapas.

En esa ocasión, un camión que transportaba asfalto intentó ganarle el paso al ferrocarril e chocó contra la máquina en el municipio de Juárez.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico en más de 300 kilómetros de vía, suele transportar carga y pasajeros, y fue inaugurado en el año 2023 como una alternativa al Canal de Panamá.