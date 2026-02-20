Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en Reino Unido provocó llamados de legisladores estadounidenses, quienes exigen responsabilidades para quienes estén vinculados a Jeffrey Epstein. A la vez, en Europa, autoridades descubrieron evidencia de otros posibles delitos después de revisar los archivos liberados por el Departamento de Justicia (DOJ), lo que inició investigaciones.

El exduque de York fue detenido el jueves 19 de febrero —mismo día de su cumpleaños número 66— en un operativo que comenzó a propósito de una investigación sobre su conducta como enviado comercial de Reino Unido.

El entonces príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre, entonces menor de edad y una de las principales víctimas del caso. Foto: archivo

Es que, tras la divulgación de los archivos del caso Epstein por parte de la secretaría de justicia estadounidense, se revelaron los presuntos negocios que el hijo menor de la fallecida reina Isabel II mantuvo con el acusado de tráfico sexual. Y estos negocios se habrían realizado con información confidencial del gobierno británico, que el príncipe habría obtenido y utilizado en su calidad funcionario de gobierno como enviado comercial.

Pero, tras 10 horas de detención, Andrés fue puesto en libertad bajo investigación el jueves por la noche después de que la policía lo interrogara. Andrés, hermano menor del rey Carlos III, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein, y el arresto del jueves no está relacionado con ninguna investigación por presuntos delitos sexuales.

Así, tras el arresto de Andrés, congresistas estadounidenses también criticaron el actuar de las autoridades respecto al caso. Por ejemplo, el republicano Thomas Massie, copatrocinador de una ley para obligar al DOJ a publicar los archivos vinculados al caso Epstein, celebró el arresto como un logro de esa legislación . Luego, instó a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI, Kash Patel, a que actúen. “Necesitamos justicia ahora”, publicó en X.

Prince Andrew was just arrested. This was the metric I established for success of the Epstein Files Transparency Act that @RepRoKhanna and I got passed.



Now we need JUSTICE in the United States. It’s time for @AGPamBondi and @FBIDirectorKash to act!pic.twitter.com/fl7mtmIQHk pic.twitter.com/Ltj6VTPRhm — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 19, 2026

En la misma línea, el legislador demócrata Robert García afirmó que la detención del expríncipe representa un gran avance para garantizar justicia a las víctimas de Jeffrey Epstein, pero exigió que Estados Unidos ponga fin un presunto encubrimiento de la Casa Blanca sobre el tema, señalando que el presidente Trump y su administración no están por encima de la ley.

Y Suhas Subramanyam, otro representante demócrata, publicó en X: “Nuestra investigación en el Comité de Supervisión condujo a la rendición de cuentas real de Andrés Mountbatten-Windsor en Reino Unido. Ahora, necesitamos justicia y rendición de cuentas aquí en Estados Unidos”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump calificó negativamente el arresto del hermano menor Carlos III. “Soy el experto, en cierto modo, porque me han exonerado por completo, así que puedo hablar de ello… Creo que es una pena. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, dijo el mandatario estadounidense.

No solo la monarquía británica

Al otro lado del atlántico, en Europa, los coletazos del caso motivaron la investigación por parte de las autoridades de distintos países. Además de la investigación al exduque de York, la policía británica también está investigando a Peter Mandelson, el exembajador en Estados Unidos que hizo tambalear el gobierno premier, Keir Starmer, luego de que se supieran sus vinculaciones con el acusado de tráfico de mujeres.

A la vez, la fiscalía francesa anunció la apertura de dos investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein, afirmó el Wall Street Journal. Y es que Epstein visitó Francia frecuentemente durante los 15 años previos a su muerte, ya que tenía una residencia en la capital de ese país.

La princesa de Noruega, Mette-Marit, quien está siendo cuestionada por su amistad con Jeffrey Epstein. Foto: Europapress

Según el medio estadounidense, las autoridades francesas iniciaron recientemente una investigación sobre Jack Lang, exministro de Educación de Francia, por presuntos pagos que recibió del magnate estadounidense. Las autoridades registraron la oficina de Lang en el Instituto del Mundo Árabe, donde fue presidente antes de dimitir esta semana, y afirmaron estar investigándolo por presunto fraude fiscal.

Sobre esto, la fiscal de París, Laure Beccuau, declaró esta semana que las autoridades centrarán sus investigaciones en dos áreas: posible tráfico sexual y delitos financieros cometidos por franceses allegados a Epstein. Añadió que su investigación busca recolectar testimonios de víctimas que quizás no se hayan presentado antes. Esto “inevitablemente reactivará el trauma de algunas víctimas… algunas de las cuales no necesariamente conocemos”, dijo la fiscal.

También, en Noruega, las autoridades nórdicas acusaron de corrupción al exprimer ministro, Thorbjørn Jagland, y, aunque la princesa del país, Mette-Marit, no está siendo investigada formalmente, a principios del mes se tuvo que disculpar públicamente por su amistad con Epstein.

Además de Reino Unido, Noruega y Francia, las autoridades de Lituania y Letonia han abierto investigaciones relacionadas con la posible trata de mujeres de esos países por parte de Epstein.