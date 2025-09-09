SUSCRÍBETE
Mundo

Detienen a Celso Moreira Heredia, el “líder invisible” de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros

El operativo en el oeste de Ecuador permitió la captura de alias 'Celso' junto a cinco presuntos delincuentes. El Ministerio de Defensa destacó que el narco “construyó su poder desde las sombras” y denunció que antes fue liberado por decisión judicial.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press

El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este lunes la detención de Celso Moreira Heredia, alias ‘Celso’, señalado como el “líder invisible” de la organización criminal Los Choneros, recientemente declarada organización terrorista por Estados Unidos.

La operación se llevó a cabo en la provincia de Manabí, en el oeste del país.

“Alias ‘Celso’, recordado por la narcofiesta que indignó al país sudamericano y que incluso se burló de la justicia tras haber sido liberado, creyó haber escapado de la ley. Hoy, vuelve a enfrentarla: el Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo capturó nuevamente, cumpliendo la promesa hecha a los delincuentes: la cárcel o el infierno”, indicó el ministerio en un comunicado.

Antecedentes de alias “Celso”

La cartera de Defensa recordó que Moreira Heredia fue capturado en mayo de 2024 en Guayaquil, acusado de “crimen organizado y tráfico ilícito de drogas”. Sin embargo, en julio del mismo año obtuvo medidas sustitutivas que le permitieron recuperar la libertad. “Mientras el Bloque de Seguridad lo capturaba, la Justicia lo liberaba”, denunció la institución.

En esta nueva ocasión, ‘Celso’ fue detenido en posesión ilegal de armas de fuego. Junto a él, fueron arrestados “cinco presuntos delincuentes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública”.

El rol de Moreira en Los Choneros

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el detenido “ha construido su poder desde las sombras: sin ser la cara visible de la organización, movía hilos claves en la estructura criminal, controlando operaciones y alianzas, manteniéndose oculto tras lujos, excesos y una fachada de fiesta y opulencia”.

Los Choneros, catalogados como organización terrorista

La detención ocurre pocos días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara en Quito la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas.

El máximo líder de Los Choneros, José Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue capturado en Ecuador a finales de junio y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta siete cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

