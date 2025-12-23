SUSCRÍBETE POR $1100
    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    La activista sueca fue detenida el martes en Londres durante una manifestación en apoyo a militantes encarcelados del grupo proscripto Palestine Action. Cualquier apoyo a la agrupación puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

    RFI
    Agentes de policía detienen a la activista climática sueca Greta Thunberg durante una protesta de Oily Money Out y Fossil Free London en Londres, el 17 de octubre de 2023. Foto: Archivo

    Greta Thunberg fue detenida el martes en Londres durante una manifestación en apoyo a militantes encarcelados del grupo proscripto Palestine Action, anunciaron en comunicados las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine.

    “Greta Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer ‘apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio’”, señaló un portavoz de Defend Our Juries, precisando que la activista “fue detenida en virtud de la ley antiterrorista” británica.

    La activista sueca Greta Thunberg habla con periodistas a su llegada al aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, tras salir de Israel en un vuelo a Suecia con escala en Francia. Foto: Archivo HUGO MATHY

    Por su parte, la policía de Londres indicó haber arrestado a una “mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)”, sin precisar su nombre.

    La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action, grupo añadido a principios de julio a la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en Reino Unido tras actos de vandalismo.

    Estos militantes, de entre 20 y 31 años, se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.

    Huda Ammori, cofundadora de la organización, presentó un recurso judicial para impugnar su prohibición, criticada tanto por ONGs defensoras de los derechos humanos como por el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

    Según Defend Our Juries más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo.

    Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

    Greta Thunberg es la primera figura de primer plano en ser detenida en este contexto. Imágenes difundidas en las redes sociales la muestran sentada en el suelo con una pancarta.

