    Detienen al expríncipe Andrés por “sospechas de mala conducta en un cargo público”

    El hijo de la fallecida reina Isabel II, se ha mantenido bajo un fuerte escrutinio desde hace años por sus vínculos con el difunto financiero Jeffrey Epstein.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Príncipe Andrés. Foto: AP Shizuo Kambayashi

    Durante la jornada de este jueves fue detenido el príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, por la policía según reporta BBC.

    El expríncipe fue arrestado en el día de su cumpleaños en su domicilio en Sandringham, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

    A través de un comunicado de la policía de Thames Valley, publicado por el medio británico, señalaron que “como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk”.

    La policía de Thames Valley además sostuvo que fue arrestado después de una “evaluación exhaustiva”, y que se ha abierto una investigación respecto al caso.

    El hijo de la fallecida reina Isabel II se ha mantenido bajo un fuerte escrutinio desde hace años por sus vínculos con el difunto financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

    Cabe recordar que en octubre pasado el príncipe anunció que renunciaba a todos sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York.

