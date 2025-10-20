SUSCRÍBETE
Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Tras años de controversias mediáticas, el príncipe Andrés decidió dar un paso que marca un antes y un después en su vida dentro de la monarquía británica.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

El príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, anunció que renuncia a todos sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, en una decisión que marca el punto más bajo de una prolongada caída dentro de la monarquía británica.

Según informó BBC News Mundo, el anuncio fue hecho tras consultar con el monarca y con otros miembros cercanos de la familia real. Aunque seguirá siendo príncipe, Andrés dejará de utilizar los títulos y honores que se le habían conferido.

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales. Foto: Reuters

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país”, expresó el príncipe en un comunicado difundido el viernes pasado.

“Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública (...) De manera tajante niego las acusaciones en mi contra”, agregó.

El caso Epstein y el príncipe Andrés

El hijo de la fallecida reina Isabel II se ha mantenido bajo un fuerte escrutinio desde hace años por sus vínculos con el difunto financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

Aunque el príncipe Andrés ha negado todas las acusaciones, su reputación sufrió un golpe irreversible desde que en 2019 concedió una polémica entrevista a BBC Newsnight, en la que intentó explicar su relación con Epstein.

En esa ocasión aseguró que había roto todo contacto con él tras ser fotografiados juntos en Nueva York en 2010.

Sin embargo, más tarde se revelaron correos que sugerían que el vínculo continuó en privado, incluido uno en el que el príncipe escribía: “¡Mantente en contacto cercano y pronto volveremos a jugar!”.

Viejas acusaciones

El anuncio de su renuncia llega justo antes de la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las principales acusadoras de Epstein, quien también señaló al príncipe Andrés.

En su libro Nobody’s Girl, Giuffre acusa al monarca de haber mantenido relaciones sexuales con ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, incluida una en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres.

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

En 2022, el príncipe llegó a un acuerdo económico extrajudicial con Giuffre, sin admitir responsabilidad alguna.

No obstante, las nuevas revelaciones amenazan con revivir un escándalo que la familia real británica ha intentado dejar atrás.

Una vida sin títulos

Con esta decisión, Andrés pierde formalmente los últimos símbolos de su posición dentro de la monarquía: el título de duque de York y la Orden de la Jarretera, uno de los honores más antiguos y prestigiosos del Reino Unido.

Según la BBC, esta renuncia constituye una “humillación pública” sin precedentes para el príncipe, quien ya había sido apartado de sus funciones oficiales y de todos los eventos públicos vinculados a la Casa Real.

